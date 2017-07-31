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31 июля 2017, 14:31 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Рабочие приступили к засеву газона «Екатеринбург-Арены»

Стадион, вместимость которого составит 35 тысяч зрителей, примет четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Стадион вместимость которого составит 35 тысяч зрителей примет четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Увеличить
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Рабочие приступили к посеву травы на стадионе «Екатеринбург-Арена», который станет одной из площадок чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com со ссылкой на генерального директора группы «Синара» Михаила Ходоровского.

«В соответствии с графиком, который у нас есть и который мы скрупулезно выдерживаем, сегодня мы приступаем к засеву травы. На первом этапе будет засеяно 400 кг семян мятлика лугового, первые всходы ожидаются через две недели. На втором этапе в конце августа будут высажены 200 кг семян райграса пастбищного. В почву встроены специальные датчики, которые измеряют сухость поля и температуру, а за всеми процессами следят специалисты», — сказал Ходоровский.

Он также добавил, что стадион будет сдан как и планировалось — до конца 2017 года. «Я готов еще раз доложить руководителям города и области, что реконструкция идет в соответствии со сроками. Не скрою, есть определенное опережение, для нас это запас, чтобы мы безусловно выполнили государственный контракт», — добавил гендиректор группы «Синара».

Стадион в Екатеринбурге, вместимость которого составит 35 тысяч зрителей, примет четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Генеральным подрядчиком реконструкции арены является холдинг «Синара- Девелопмент», который входит в группу «Синара».

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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