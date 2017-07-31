Рабочие приступили к засеву газона «Екатеринбург-Арены»

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Рабочие приступили к посеву травы на стадионе «Екатеринбург-Арена», который станет одной из площадок чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com со ссылкой на генерального директора группы «Синара» Михаила Ходоровского.

«В соответствии с графиком, который у нас есть и который мы скрупулезно выдерживаем, сегодня мы приступаем к засеву травы. На первом этапе будет засеяно 400 кг семян мятлика лугового, первые всходы ожидаются через две недели. На втором этапе в конце августа будут высажены 200 кг семян райграса пастбищного. В почву встроены специальные датчики, которые измеряют сухость поля и температуру, а за всеми процессами следят специалисты», — сказал Ходоровский.

Он также добавил, что стадион будет сдан как и планировалось — до конца 2017 года. «Я готов еще раз доложить руководителям города и области, что реконструкция идет в соответствии со сроками. Не скрою, есть определенное опережение, для нас это запас, чтобы мы безусловно выполнили государственный контракт», — добавил гендиректор группы «Синара».

Стадион в Екатеринбурге, вместимость которого составит 35 тысяч зрителей, примет четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Генеральным подрядчиком реконструкции арены является холдинг «Синара- Девелопмент», который входит в группу «Синара».