Неймар станет послом чемпионата мира в Катаре за 300 млн евро

Известно, что фонд Qatar Sports Investment контролируется правящей династией Катара и владеет инвестиционной группой, которой принадлежит французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен». А «ПСЖ» крайне заинтересован в переходе Неймара.

Но пока «Барселона» не отпускает бразильца и, к тому же, требует отступных в размере 222 млн евро. Если владельцам «ПСЖ» не удастся напрямую договориться с «Барсой», то Неймар, получив 300 млн евро, сможет самостоятельно выкупить свой контракт у каталонцев.

Такая операция, к слову, поможет французскому клубу обойти строгие правила финансового Fair Play, согласно которому переход Неймара вряд ли может состояться. Но пресса уже сообщала, что парижане рассматривают возможность обойти финансовые правила ФИФА с помощью личного договора с бразильцем через Qatar Sports Investments.