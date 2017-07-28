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28 июля 2017, 17:00 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Сборную Бразилии не устраивают условия тренировочных баз в России

Сборная Бразилии рассматривает базу в Казани для тренировок во время чемпионата мира в 2018 году, сообщает GloboEsporte.

Сборная Бразилии рассматривает базу в Казани для тренировок во время чемпионата мира в 2018 году. Увеличить
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Отмечается, что к такому решению команда пришла после визита в Россию с главным тренером команды Тите.

Однако отмечается, что на данный момент бразильцев не устраивают условия ни на одной базе, приготовленной к международному трениру. Напомним, что турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

Сборная Бразилии
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