Сборную Бразилии не устраивают условия тренировочных баз в России

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Отмечается, что к такому решению команда пришла после визита в Россию с главным тренером команды Тите.

Однако отмечается, что на данный момент бразильцев не устраивают условия ни на одной базе, приготовленной к международному трениру. Напомним, что турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.