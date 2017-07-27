Мутко: Первый канал будет организатором церемоний открытия и закрытия ЧМ-2018

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В четверг в Москве прошло заседание управляющего совета оргкомитета чемпионата мира 2018 года.

«Сегодня на управляющем совете мы поговорили об итогах Кубка конфедераций, обсудили, какие операционные вопросы предстоит рассмотреть по подготовке к чемпионату мира. Обсудили жеребьевку, которая пройдет в Кремле. Обсудили церемонию открытия и закрытия турнира, определились, что будем работать с тем же организатором, это Первый канал», — сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.