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27 июля 2017, 18:47 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Мутко: Первый канал будет организатором церемоний открытия и закрытия ЧМ-2018

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Первый канал выступит в качестве организатора церемоний открытия и закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

Мутко: Первый канал будет организатором церемоний открытия и закрытия ЧМ-2018 - Фото Увеличить
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В четверг в Москве прошло заседание управляющего совета оргкомитета чемпионата мира 2018 года.

«Сегодня на управляющем совете мы поговорили об итогах Кубка конфедераций, обсудили, какие операционные вопросы предстоит рассмотреть по подготовке к чемпионату мира. Обсудили жеребьевку, которая пройдет в Кремле. Обсудили церемонию открытия и закрытия турнира, определились, что будем работать с тем же организатором, это Первый канал», — сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
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