Посол Катара в РФ: Проведем ЧМ-2022, несмотря на бойкот и кризис в регионе

Ранее швейцарский портал The Local сообщил, что шесть арабских стран (Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет) направили в Международную федерацию футбола (ФИФА) письмо, в котором указано, что Катар не сможет провести чемпионат мира на должном уровне и обеспечить безопасность болельщиков, так как эта страна является «базой террористов». В свою очередь, в ФИФА заявили, что президент организации Джанни Инфантино не получал письмо с требованием о переносе чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара.

«Конечно, будет чемпионат мира по футболу в 2022 году. Я надеюсь, что на нем будут наши друзья из России. Кризис в заливе не повлиял на подготовку чемпионата мира по футболу», — подчеркнул аль-Аттыйя.

По словам посла, экономическая блокада также никак не отразится на том, что Катар выполнит все свои обязательства по организации турнира. «Мы покупаем много строительных материалов у соседних стран. Когда они установили блокаду Катара, то, естественно, прекратили импорт многих нужных нам материалов. Слава богу, у нас были запасы разных материалов и продуктов, поэтому мы снабжались этим, опирались на наших друзей», — пояснил он.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства.