«Волгоград-Арена» к концу июля будет готова к засеву газона
ВОЛГОГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Арена чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгограде будет готова к засеву газона в конце июля. Об этом журналистам сообщил
вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
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Ранее процедура засева газона была проведена на ряде строящихся к чемпионату мира арен, в том числе в
«Мечтаю, что здесь [на стадионе «Волгоград Арена"] будет играть «Ротор». Уже в конце этого месяца вся площадка будет освобождена и передана под работы по подготовке по засеиванию поля. Но эта работа уже начата, плиты уже снимаются», — сказал Мутко.
«Очень сложная конструкция, но никаких вопросов нет. Контракт подписан, оборудование закуплено. Тут у подрядчика закуплено все необходимое оборудование. Нужно будет только все настраивать», — добавил Мутко.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
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