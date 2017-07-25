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25 июля 2017, 19:12 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

«Волгоград-Арена» к концу июля будет готова к засеву газона

ВОЛГОГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Арена чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгограде будет готова к засеву газона в конце июля. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

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Ранее процедура засева газона была проведена на ряде строящихся к чемпионату мира арен, в том числе в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

«Мечтаю, что здесь [на стадионе «Волгоград Арена"] будет играть «Ротор». Уже в конце этого месяца вся площадка будет освобождена и передана под работы по подготовке по засеиванию поля. Но эта работа уже начата, плиты уже снимаются», — сказал Мутко.

«Очень сложная конструкция, но никаких вопросов нет. Контракт подписан, оборудование закуплено. Тут у подрядчика закуплено все необходимое оборудование. Нужно будет только все настраивать», — добавил Мутко.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа.
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