«Волгоград-Арена» к концу июля будет готова к засеву газона

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Ранее процедура засева газона была проведена на ряде строящихся к чемпионату мира арен, в том числе в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

«Мечтаю, что здесь [на стадионе «Волгоград Арена"] будет играть «Ротор». Уже в конце этого месяца вся площадка будет освобождена и передана под работы по подготовке по засеиванию поля. Но эта работа уже начата, плиты уже снимаются», — сказал Мутко.

«Очень сложная конструкция, но никаких вопросов нет. Контракт подписан, оборудование закуплено. Тут у подрядчика закуплено все необходимое оборудование. Нужно будет только все настраивать», — добавил Мутко.