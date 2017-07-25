Мутко: Подготовка Волгограда к ЧМ-2018 не вызывает тревоги

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы удовлетворены работой правительства Волгоградской области, вовлеченности его в этот проект, реализации всех обязательств. Каких-то больших вопросов мы не видим, мы видим, что проделана колоссальная работа. Впереди большая работа, все нужно завершать в этом году и переходить к операционной деятельности», — сказал Мутко.

«Волгоград для нас очень важен с точки зрения проведения чемпионата, — продолжил Мутко. — Сегодня мы посмотрели часть объектов: аэропорт, тренировочные площадки, гостиницы, базы, стадион, уличную инфраструктуру. По окончании провели большое совещание с участием губернатора и представителей федеральных органов власти, обсудили ход подготовки».

Мутко подчеркнул, что население города должно быть больше вовлечено в процесс подготовки к турниру. «Важно, чтобы вся городская инфраструктура, сфера услуг были вовлечены в процесс», — сказал он.