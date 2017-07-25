Мутко: Подготовка Волгограда к ЧМ-2018 не вызывает тревоги
ВОЛГОГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Подготовка Волгограда к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года не вызывает тревоги. Об этом журналистам сообщил
вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко по итогам инспекционного визита в город.
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«Мы удовлетворены работой правительства Волгоградской области, вовлеченности его в этот проект, реализации всех обязательств.
«Волгоград для нас очень важен с точки зрения проведения чемпионата, — продолжил Мутко. — Сегодня мы посмотрели часть объектов: аэропорт, тренировочные площадки, гостиницы, базы, стадион, уличную инфраструктуру. По окончании провели большое совещание с участием губернатора и представителей федеральных органов власти, обсудили ход подготовки».
Мутко подчеркнул, что население города должно быть больше вовлечено в процесс подготовки к турниру. «Важно, чтобы вся городская инфраструктура, сфера услуг были вовлечены в процесс», — сказал он.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
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