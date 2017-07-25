Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30489988/
25 июля 2017, 16:53 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Оланаре может быть вызван в сборную Нигерии после двухлетнего перерыва

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре может получить вызов в сборную Нигерии после двухлетнего перерыва.

Последний раз 23-летний футболист играл за нигерийскую команду в июне 2015 года.

Как сообщает Scorenigeria.com.ng, главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор всерьёз раздумывает над тем, чтобы пригласить Оланаре на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Камеруном. В связи с этим специалист попросил помощников последить за выступлением игрока. Против Камеруна «суперорлы» сыграют 31 августа и 4 сентября.

В стартовавшем сезоне РФПЛ Аарон Оланаре принял участие в одном матче, отыграв 22 минуты в поединке с «Локомотивом» (1:3).

Сборная Нигерии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Сборная России может провести тестовый матч на «Волгоград Арене»

Сборная России может провести тестовый матч на «Волгоград Арене»

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, который прибыл с инспекцией в Волгоград, рассказал, когда планирует сдача «Волгоград Арены», а также о тестовых матчах, один из которых на данном стадионе может провести сборная России.
Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера