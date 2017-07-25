Оланаре может быть вызван в сборную Нигерии после двухлетнего перерыва

Последний раз 23-летний футболист играл за нигерийскую команду в июне 2015 года.

Как сообщает Scorenigeria.com.ng, главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор всерьёз раздумывает над тем, чтобы пригласить Оланаре на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Камеруном. В связи с этим специалист попросил помощников последить за выступлением игрока. Против Камеруна «суперорлы» сыграют 31 августа и 4 сентября.

В стартовавшем сезоне РФПЛ Аарон Оланаре принял участие в одном матче, отыграв 22 минуты в поединке с «Локомотивом» (1:3).