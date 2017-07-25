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25 июля 2017, 16:23 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Сборная России может провести тестовый матч на «Волгоград Арене»

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, который прибыл с инспекцией в Волгоград, рассказал, когда планирует сдача «Волгоград Арены», а также о тестовых матчах, один из которых на данном стадионе может провести сборная России.

Президент Российского футбольного союза Виталий <span class=error>Мутко</span> который прибыл с инспекцией в Волгоград рассказал когда планирует сдача Волгоград Арены а также о тестовых матчах один из которых на данном стадионе может провести сборная России. Увеличить
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«Безусловно, стадион очень преобразился с момента моего последнего сюда визита. Основные этапы завершены — бетонные работы, связанные с кровлей и инженерными сетями. Изменения разительные, и это самое главное. Видно, что стадион готов минимум на 70%, а по каким-то работам и на все 90%. Так что уже есть уверенность, что он будет сдан в срок. Мы рассчитываем, что уже в ноябре-середине декабря стадион будет введён в эксплуатацию. Никаких сомнений у нас в этом нет.

Мы уже готовим проведение на «Волгоград Арене» тестовых матчей. Как минимум мы договорились, что финал Кубка России пройдёт именно здесь — в мае 2018-го. Может, проведём здесь ещё игру сборной или молодёжной команды, — цитирует Мутко «Комсомольская правда в Волгограде».

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