Мутко: Стадион ЧМ-2018 «Волгоград-Арена» готов на 70%

«Сейчас наша задача — отделка, внутренние сети, газон. Видно, что стадион сейчас готов примерно на 70%, по ряду работ даже больше. Нет никаких сомнений, что этот стадион будет вовремя введен в строй. Мы рассчитываем, что это случится в период с ноября до середины декабря», — сказал он.

«Дальше мы сможем планировать здесь тестовые матчи. Как минимум мы договорились провести здесь финал Кубка России в следующем году. Это будет топовый матч. Также не исключаю, что здесь сыграет сборная страны — главная или молодежная. А в перспективе здесь можно будет смотреть игры клуба «Ротор», — добавил Мутко.

«Волгоград-Арена» строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тысяч мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций. Сумма контракта — 16,2 млрд рублей. После чемпионата мира «Волгоград-Арена» станет базой для местного футбольного клуба «Ротор-Волгоград».