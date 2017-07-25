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25 июля 2017, 15:47 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Мутко: Стадион ЧМ-2018 «Волгоград-Арена» готов на 70%

ВОЛГОГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Готовность стадиона «Волгоград-Арена», возводящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года, составляет 70%. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко, находящийся в Волгограде с инспекционным визитом.

«Сейчас наша задача — отделка, внутренние сети, газон. Видно, что стадион сейчас готов примерно на 70%, по ряду работ даже больше. Нет никаких сомнений, что этот стадион будет вовремя введен в строй. Мы рассчитываем, что это случится в период с ноября до середины декабря», — сказал он.

«Дальше мы сможем планировать здесь тестовые матчи. Как минимум мы договорились провести здесь финал Кубка России в следующем году. Это будет топовый матч. Также не исключаю, что здесь сыграет сборная страны — главная или молодежная. А в перспективе здесь можно будет смотреть игры клуба «Ротор», — добавил Мутко.

«Волгоград-Арена» строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тысяч мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций. Сумма контракта — 16,2 млрд рублей. После чемпионата мира «Волгоград-Арена» станет базой для местного футбольного клуба «Ротор-Волгоград».

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа.
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ВОЛГОГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Городской пляж в Волгограде рядом со стадионом появится в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом вице-премьеру и председателю оргкомитета «Россия-2018» Виталию Мутко сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
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