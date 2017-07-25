Медведев назвал приоритетом обеспечение безопасности на ЧМ-2018 и Универсиаде-2019

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«Хочу отдельно отметить: мы в ближайшие два года проводим два крупных международных мероприятия, на которые приедет много зрителей, болельщиков. Это, прежде всего, чемпионат мира по футболу, а потом Всемирная зимняя универсиада в Красноярске, — подчеркнул он. — Они потребуют усиленной работы правоохранительных органов, чтобы обеспечить правопорядок, в том числе имею ввиду контртеррористическую составляющую. Это тоже должно быть в поле зрения нашем при принятии решений в отношении расходов в области национальной безопасности на ближайшую перспективу».