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25 июля 2017, 13:12 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

На арене в Волгограде начался монтаж крыши площадью 77 тыс. квадратных метров

АО «Стройтрансгаз» приступило к монтажу кровельного покрытия стадиона «Волгоград Арена», который в 2018 году будет принимать матчи чемпионата мира по футболу.

Кровля стадиона общей площадью 77 тысяч квадратных метров будет выполнена из двух видов материала.

Основная часть кровли (покрытие над трибунами и фойе стадиона) выполняется из высокотехнологичной 9-слойной мембраны немецкого производства. Материал имеет высокую прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям, а также способен «самоочищаться» за счёт адгезионной поверхности — он не притягивает пыль, не впитывает влагу, дождевая вода стекает каплями, одновременно очищая покрытие.

Для комфорта зрителей применяется светопроницаемая мембрана белого и голубого цвета — она создаёт такой эффект рассеивания солнечных лучей, при котором УФ-лучи задерживаются, а общий уровень освещённости снижается незначительно. Срок службы такой кровли измеряется десятилетиями.

В строительстве «Волгоград Арены» задействовано более 2300 человек, работы ведутся круглосуточно, сообщает официальный сайт ФГУП «Спорт-Инжиниринг».
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