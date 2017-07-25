На арене в Волгограде начался монтаж крыши площадью 77 тыс. квадратных метров

Кровля стадиона общей площадью 77 тысяч квадратных метров будет выполнена из двух видов материала.

Основная часть кровли (покрытие над трибунами и фойе стадиона) выполняется из высокотехнологичной 9-слойной мембраны немецкого производства. Материал имеет высокую прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям, а также способен «самоочищаться» за счёт адгезионной поверхности — он не притягивает пыль, не впитывает влагу, дождевая вода стекает каплями, одновременно очищая покрытие.