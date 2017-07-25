Губернатор Волгоградской области заверил Мутко, что аэропорт реконструируют в срок
ВОЛГОГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заверил
вице-премьера РФ, председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Виталия Мутко, что работы по реконструкции аэропорта «Волгоград» проводятся в соответствии с запланированными сроками. Мутко, находящийся в Волгограде с рабочим визитом, ознакомился с ходом реконструкции аэропорта во вторник.
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Новый международный терминал аэропорта уже функционирует. В данный момент ведется строительство нового здания терминала внутренних авиалиний, срок окончания работ — апрель 2018 года. Существующее старое здание терминала внутренних авиалиний будет реконструировано под автовокзал и терминал аэроэкспресса, который соединит аэропорт с городом. Срок сдачи объекта — февраль 2018 года.
«Все работы будут завершены в обозначенные сроки», — заверил Бочаров Мутко.
Международный аэропорт «Волгоград» расположен в 15 км от города. В 2018 году аэропорт сможет обеспечить общий пассажиропоток не менее 1450 человек в час, как того требует Международная федерация футбола (ФИФА).
Волгоград примет четыре матча группового этапа чемпионата мира 2018 года.
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