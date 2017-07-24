Все вокруг футбола: какие экскурсии предложат в России болельщикам ЧМ-2018

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Как сообщили ТАСС в Минкультуры РФ, это позволит фанатам познакомиться со спортивной историей и достопримечательностями России, поближе узнать культурные и кулинарные традиции городов-организаторов ЧМ-2018.

«Сформированы туристские маршруты всех 11 городов, принимающих чемпионат. При выборе турмаршрутов особое внимание уделялось главным достопримечательностям городов. Есть как уже существующие маршруты, так и маршруты, специально разработанные для болельщиков. Они экономят время гостей и выстроены так, что раскрывают какую-то тему, связывают точки в историю», — сказала глава департамента туризма и региональной политики Минкультуры РФ Ольга Ярилова.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В регионах рассказали, как готовятся встречать, развлекать и угощать футбольных фанатов.

Спорт для настоящих мужчин.

В Татарстане турмаршрут «Казань для настоящих мужчин и их спутниц» опробовали еще во время Кубка конфедераций. «Маршрут включает в себя посещение нескольких спортивных объектов — это экскурсия на стадион «Казань-Арена», экскурсия по международному конно-спортивному комплексу «Казань», где проводится экскурсия по музею коневодства. И заканчивается маршрут посещением магазина-музея «Арыш Мае» (с татарского «ржаное масло» — прим. ТАСС) с дегустацией «мужских напитков», — сказала ТАСС представитель туристско-информационного центра Казани Евгения Корнеева.

По ее словам, когда стадион будет закрыт для посещения, маршрут будет меняться. Он будет включать экскурсию по Казанскому кремлю с посещением лучно-арбалетного тира, где каждый сможет попробовать себя в роли стрелка и сфотографироваться в костюме золотоордынских воинов.

Для гостей ЧМ-2018 в северной столице разработан специальный маршрут «Футбольный Петербург». Как рассказали в комитете по развитию туризма города, основное внимание будет уделено истории клуба «Зенит» — одного из символов Петербурга. Маршрут включает пять «футбольных» адресов Петербурга, в том числе стадион «Динамо», на котором 31 мая 1942 года в осажденном Ленинграде был сыгран «блокадный» матч между командами «Динамо» и Ленинградского металлического завода.

В Москве для болельщиков разработали специальный маршрут «По пути на матч» в мобильном приложении «Узнай Москву». «Всего в приложении представлено три маршрута: длинный, рассчитанный на 140 минут, средний — на 115 минут и короткий — на 55 минут. Они проходят мимо Красной площади, Третьяковской галереи, Дома на набережной, Английского подворья и других известных мест города», — рассказала ТАСС Ярилова.

Семейный отдых и заповедные места

Калининградская область, кроме традиционных янтарного маршрута или посещения национального парка «Куршская коса», в дни чемпионата предложит несколько специальных программ для болельщиков. Все они внесены в специальный «паспорт туриста», который обязательно вручают всем гостям балтийского города.

«Мы указали не только программы для болельщиков, как например, “Пивной маршрут”, но и такие, как маршрут “Места для поцелуев” и “Семейный маршрут”, который сконструирован таким образом, чтобы всегда было чем занять ребенка. Есть безбарьерные маршруты для маломобильных групп людей», — пояснил врио министра по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

К примеру, «семейное» посещение включает зоопарк, Храм Христа Спасителя, музей «Блиндаж», Музей мирового океана, Кафедральный собор, Музей янтаря, Башню Врангеля и др.

Саранск уже в этом году предложил любителям футбола несколько маршрутов, связанных с предстоящим чемпионатом. «Маршруты рассчитаны на туристов от 10 лет и старше, включают экскурсии по будущим объектам чемпионата мира по футболу: стадион “Мордовия-Арена”, тренировочные площадки, гостиничный фонд Саранска», — сообщили ТАСС в туристко-информационном центре Мордовии.

На сам чемпионат в Министерстве культуры и туризма республики предлагают три проекта маршрутов для болельщиков: «Шумбрат, Саранск!» («Здравствуй, Саранск!»), «Этническая Мордовия» и «Мордовия заповедная», рассчитанные на разные аудитории. «Проект «Шумбрат, Саранск!» — однодневный. Он рассчитан на активных болельщиков, в планах у которых — посещение матчей чемпионата. Поэтому за один день им предлагается открыть достопримечательности Саранска, побывать на матче ЧМ-2018 и познакомиться с национальной культурой Мордовии в музейно-этнографическом комплексе «Мордовское подворье», — рассказали в министерстве.

В Московской области для гостей чемпионата разработаны пешеходные маршруты, охватывающих пять городов. Это Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра. В Коломне и Дмитрове гостям предлагается посетить местные кремли, в Клину — мемориальный музыкальный музей-заповедник Петра Чайковского, а в Истре — рекреационный кластер «Русская Палестина». «Во время футбольного первенства планеты вход в подмосковные государственные музеи по паспорту болельщика будет бесплатным», — говорится в сообщении Минкультуры Подмосковья.

Старый Ростов-на-Дону и новый «Олимпийский Сочи»

В Ростовской области туристам предложат посетить древний Азов, чеховский Таганрог, столицу мирового казачества Новочеркасск, казачий духовный центр — станица Старочеркасская, крупнейший на юге России памятник античности «Танаис» в хуторе Недвиговке. «В линейке туристских предложений также увлекательные прогулки по Дону и Приазовью, гастрономические программы с дегустацией блюд донской кухни, местных вин и напитков», — рассказали ТАСС в правительстве региона.

Также гостям ЧМ-2018 предложат познакомиться с главными достопримечательностями донской столицы. «Центральный рынок или Старый базар — это один из крупнейших рынков Юга России, легенда Ростова-на-Дону, его настроение, пульс и настоящая атмосфера донского гостеприимства. Особую популярность имеет левый берег Дона. Здесь строится и новый стадион “Ростов-Арена”. А для тех, кто впервые попадает на другой берег реки, рекомендованы к посещению музей донского виноделия и самогоноварения и угощение донскими раками», — отметили в пресс-службе.

Знакомство болельщиков с Сочи начнется с обзорной экскурсии «Олимпийская столица 2014 года». «Для участников и гостей ЧМ-2018 разработаны экскурсионные маршруты по 12 наиболее знаковым объектам туристско-экскурсионного показа города Сочи. Это объекты постолимпийского наследия: Олимпийский парк, Сочи Парк, Сочи Автодром и трасса Формулы-1, объекты горнолыжной инфраструктуры Красной Поляны, а также объекты природного наследия, такие как Дендрарий, парк “Ривьера”, смотровая башня на горе Ахун», — рассказали ТАСС в управлении по курортному делу и туризму мэрии Сочи.

На электропоезде «Ласточка» всего за час можно будет добраться до сочинской Красной Поляны. В дни чемпионата там не будет снега, зато туристам доступны пешие маршруты к высокогорным водопадам, спуски на велосипедах по трассам, где зимой катаются горнолыжники.

Изобретения Кулибина, космос и бункер Сталина

Поездка на чемпионат в Поволжье для болельщиков обещает быть познавательной. В Самаре предложат экскурсию в музей «Самара космическая». На фасаде музейного здания стоит ракета-носитель «Союз», вздымающаяся на 55 метров ввысь. Как уверяют в музее, это единственная в Европе вертикально установленная ракета-носитель в собранном виде.

Также здесь представлены космические аппараты, ракетные двигатели, подлинные скафандры космонавтов и сервированный космической едой стол. Спустившись «на землю», гости попадут в бункер Иосифа Сталина на минус 12-м этаже — самое глубокое в мире бомбоубежище, построенное осенью 1941 года.

Нижний Новгород готовится рассказать гостям о знаменитых земляках. По словам председателя ассоциации «Нижегородская гильдия экскурсоводов» Александры Шаровой, в городе создают не только турмаршруты, но и работают над текстами этих коротких экскурсий.

«Для иностранных групп мы подберем такие факты, которые связывают Нижний Новгород с той страной, откуда они приехали, тексты этих экскурсий в основном будут связаны с людьми, потому что людям всегда интересно слушать про людей», — сказала Шарова.

Как отметил министр культуры региона Сергей Горин, Нижний Новгород славится своими изобретателями и техническими разработками. Туристов познакомят с наследием изобретателя Ивана Кулибина, разработками конструктора Ростислава Алексеева и др.

Призраки подземелий и экскурсия в Урюпинск

Главным туристическим объектом в Волгограде станет Мамаев курган с 85-метровой скульптурой «Родина-мать зовет». По данным агентства развития туризма, в регионе разработано и действует около 300 экскурсионных маршрутов, которые будут предложены и гостям чемпионата. В области есть отдых на любой вкус — сплав на байдарках по Волге и Дону, катание на лошадях и верблюдах, велопрогулки, автобусные туры с остановками на пикник в столицу российской провинции — город Урюпинск, посещение храмов и купание в святых источниках. А в музее-заповеднике немецкой колонии XVIII века «Старая Сарепта» гостям предложат экскурсии по старинным подземельям, где, по словам старожилов, обитают призраки.

«Под каждым из 26 зданий музея-заповедника находится подземный вход, когда-то они все были соединены общим ходом, который выходил за пределы колонии на случай экстренной эвакуации, — рассказал ТАСС директор музея Сергей Баженов. — Есть легенда, что в подземелье спрятано золото. Его охраняет механический рыцарь-призрак, который пронзает копьем каждого, кто не знает пароль».

Чтобы разнообразить предложения для гостей ЧМ-2018, Центр развития туризма Свердловской области провел конкурс на лучший турмаршрут по региону. В частности, лучшим культурно-познавательным маршрутом стал «Легенды горы Азов» — тур рассчитан на четыре часа, он проходит по природным местам города Полевской и помогает воссоздать историю края.

Уральский «нянь» и рассольник «Ленинградский»

В дни чемпионата в российских городах будут организованы гастрономические и ресторанные фестивали, которые позволят болельщикам ознакомиться с национальной кухней и кулинарными особенностями регионов. В Санкт- Петербурге, к примеру, разработан маршрут «Вкус Петербурга», который поможет туристам найти заведения где можно попробовать шесть основных блюд петербургской кухни — жареную корюшку, рассольник «Ленинградский», фирменные чебуреки «по-ленинградски», бефстроганов, ленинградские пышки и гурьевскую кашу.

В Волгограде болельщики смогут побывать на «островке Европы» с сохранившейся с XVIII века архитектурой — кирхой с органом, аптекарским домом и винными подвалами и уникальным гибридом русской и немецкой кухни. «Например, известные любому европейцу немецкие пряники мы подаем с русским кулинарным изобретением — арбузным медом», — рассказал директор музея «Старая Сарепта».

Лучшим гастрономическим маршрутом Урала признан «От нянь к пель-нянь. Нянь-уй из нянь-кур», который знакомит гостей с кухней народов уральского Севера. В историко- этнографическом парке «Земля предков» под Екатеринбургом напомнили, что всем известное слово «пельмень» имеет финно- угорские корни. «Нянь» по-хантыйски — хлеб, «пель-нянь» — хлебное ухо, «нянь-кур» — хлебопечь, «нянь-уй» — хлебный зверь.