Все вокруг футбола: какие экскурсии предложат в России болельщикам ЧМ-2018
ТАСС, 24 июля. Российские регионы предложат специальные туристические маршруты для футбольных болельщиков, которые приедут на чемпионат мира в 2018 году (ЧМ-2018). Фанатов и туристов ждут «футбольный» Петербург, где был сыгран «блокадный матч», дегустации «мужских напитков» в Казани, посещение старинного ростовского рынка, экскурсия в подземный бункер Сталина в Самаре и др.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщили ТАСС в Минкультуры РФ, это позволит фанатам познакомиться со спортивной историей и достопримечательностями России, поближе узнать культурные и кулинарные традиции
«Сформированы туристские маршруты всех 11 городов, принимающих чемпионат. При выборе турмаршрутов особое внимание уделялось главным достопримечательностям городов. Есть как уже существующие маршруты, так и маршруты, специально разработанные для болельщиков. Они экономят время гостей и выстроены так, что раскрывают
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В регионах рассказали, как готовятся встречать, развлекать и угощать футбольных фанатов.
Спорт для настоящих мужчин.
В Татарстане турмаршрут «Казань для настоящих мужчин и их спутниц» опробовали еще во время Кубка конфедераций. «Маршрут включает в себя посещение нескольких спортивных объектов — это экскурсия на стадион «Казань-Арена», экскурсия по международному
По ее словам, когда стадион будет закрыт для посещения, маршрут будет меняться. Он будет включать экскурсию по Казанскому кремлю с посещением
Для гостей ЧМ-2018 в северной столице разработан специальный маршрут «Футбольный Петербург». Как рассказали в комитете по развитию туризма города, основное внимание будет уделено истории клуба «Зенит» — одного из символов Петербурга. Маршрут включает пять «футбольных» адресов Петербурга, в том числе стадион «Динамо», на котором 31 мая 1942 года в осажденном Ленинграде был сыгран «блокадный» матч между командами «Динамо» и Ленинградского металлического завода.
В Москве для болельщиков разработали специальный маршрут «По пути на матч» в мобильном приложении «Узнай Москву». «Всего в приложении представлено три маршрута: длинный, рассчитанный на 140 минут, средний — на 115 минут и короткий — на 55 минут. Они проходят мимо Красной площади, Третьяковской галереи, Дома на набережной, Английского подворья и других известных мест города», — рассказала ТАСС Ярилова.
Семейный отдых и заповедные места
Калининградская область, кроме традиционных янтарного маршрута или посещения национального парка «Куршская коса», в дни чемпионата предложит несколько специальных программ для болельщиков. Все они внесены в специальный «паспорт туриста», который обязательно вручают всем гостям балтийского города.
«Мы указали не только программы для болельщиков, как например, “Пивной маршрут”, но и такие, как маршрут “Места для поцелуев” и “Семейный маршрут”, который сконструирован таким образом, чтобы всегда было чем занять ребенка. Есть безбарьерные маршруты для маломобильных групп людей», — пояснил врио министра по культуре и туризму региона Андрей Ермак.
К примеру, «семейное» посещение включает зоопарк, Храм Христа Спасителя, музей «Блиндаж», Музей мирового океана, Кафедральный собор, Музей янтаря, Башню Врангеля и др.
Саранск уже в этом году предложил любителям футбола несколько маршрутов, связанных с предстоящим чемпионатом. «Маршруты рассчитаны на туристов от 10 лет и старше, включают экскурсии по будущим объектам чемпионата мира по футболу: стадион “Мордовия-Арена”, тренировочные площадки, гостиничный фонд Саранска», — сообщили ТАСС в
На сам чемпионат в Министерстве культуры и туризма республики предлагают три проекта маршрутов для болельщиков: «Шумбрат, Саранск!» («Здравствуй, Саранск!»), «Этническая Мордовия» и «Мордовия заповедная», рассчитанные на разные аудитории. «Проект «Шумбрат, Саранск!» — однодневный. Он рассчитан на активных болельщиков, в планах у которых — посещение матчей чемпионата. Поэтому за один день им предлагается открыть достопримечательности Саранска, побывать на матче ЧМ-2018 и познакомиться с национальной культурой Мордовии в
В Московской области для гостей чемпионата разработаны пешеходные маршруты, охватывающих пять городов. Это Сергиев Посад и
Старый
В Ростовской области туристам предложат посетить древний Азов, чеховский Таганрог, столицу мирового казачества Новочеркасск, казачий духовный центр — станица Старочеркасская, крупнейший на юге России памятник античности «Танаис» в хуторе Недвиговке. «В линейке туристских предложений также увлекательные прогулки по Дону и Приазовью, гастрономические программы с дегустацией блюд донской кухни, местных вин и напитков», — рассказали ТАСС в правительстве региона.
Также гостям ЧМ-2018 предложат познакомиться с главными достопримечательностями донской столицы. «Центральный рынок или Старый базар — это один из крупнейших рынков Юга России, легенда
Знакомство болельщиков с Сочи начнется с обзорной экскурсии «Олимпийская столица 2014 года». «Для участников и гостей ЧМ-2018 разработаны экскурсионные маршруты по 12 наиболее знаковым объектам
На электропоезде «Ласточка» всего за час можно будет добраться до сочинской Красной Поляны. В дни чемпионата там не будет снега, зато туристам доступны пешие маршруты к высокогорным водопадам, спуски на велосипедах по трассам, где зимой катаются горнолыжники.
Изобретения Кулибина, космос и бункер Сталина
Поездка на чемпионат в Поволжье для болельщиков обещает быть познавательной. В Самаре предложат экскурсию в музей «Самара космическая». На фасаде музейного здания стоит
Также здесь представлены космические аппараты, ракетные двигатели, подлинные скафандры космонавтов и сервированный космической едой стол. Спустившись «на землю», гости попадут в бункер Иосифа Сталина на минус 12-м этаже — самое глубокое в мире бомбоубежище, построенное осенью 1941 года.
Нижний Новгород готовится рассказать гостям о знаменитых земляках. По словам председателя ассоциации «Нижегородская гильдия экскурсоводов» Александры Шаровой, в городе создают не только турмаршруты, но и работают над текстами этих коротких экскурсий.
«Для иностранных групп мы подберем такие факты, которые связывают Нижний Новгород с той страной, откуда они приехали, тексты этих экскурсий в основном будут связаны с людьми, потому что людям всегда интересно слушать про людей», — сказала Шарова.
Как отметил министр культуры региона Сергей Горин, Нижний Новгород славится своими изобретателями и техническими разработками. Туристов познакомят с наследием изобретателя Ивана Кулибина, разработками конструктора Ростислава Алексеева и др.
Призраки подземелий и экскурсия в Урюпинск
Главным туристическим объектом в Волгограде станет Мамаев курган с 85-метровой скульптурой «Родина-мать зовет». По данным агентства развития туризма, в регионе разработано и действует около 300 экскурсионных маршрутов, которые будут предложены и гостям чемпионата. В области есть отдых на любой вкус — сплав на байдарках по Волге и Дону, катание на лошадях и верблюдах, велопрогулки, автобусные туры с остановками на пикник в столицу российской провинции — город Урюпинск, посещение храмов и купание в святых источниках. А в
«Под каждым из 26 зданий
Чтобы разнообразить предложения для гостей ЧМ-2018, Центр развития туризма Свердловской области провел конкурс на лучший турмаршрут по региону. В частности, лучшим
Уральский «нянь» и рассольник «Ленинградский»
В дни чемпионата в российских городах будут организованы гастрономические и ресторанные фестивали, которые позволят болельщикам ознакомиться с национальной кухней и кулинарными особенностями регионов. В Санкт- Петербурге, к примеру, разработан маршрут «Вкус Петербурга», который поможет туристам найти заведения где можно попробовать шесть основных блюд петербургской кухни — жареную корюшку, рассольник «Ленинградский», фирменные чебуреки «по-ленинградски», бефстроганов, ленинградские пышки и гурьевскую кашу.
В Волгограде болельщики смогут побывать на «островке Европы» с сохранившейся с XVIII века архитектурой — кирхой с органом, аптекарским домом и винными подвалами и уникальным гибридом русской и немецкой кухни. «Например, известные любому европейцу немецкие пряники мы подаем с русским кулинарным изобретением — арбузным медом», — рассказал директор музея «Старая Сарепта».
Лучшим гастрономическим маршрутом Урала признан «От нянь к
«Участники тура имеют уникальную возможность принять участие в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter