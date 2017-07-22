Хавьер Маскерано завершит карьеру после ЧМ-2018

«Чемпионат мира в России может стать для меня последним в составе сборной Аргентины? Не может стать, а, очевидно, станет последним. Это предельно ясно. Но, главное, мы еще не квалифицировались на этот турнир. За год может случиться многое. Год до старта чемпионата мира всегда очень важен и немного отличается от остальных сезонов. Однако сейчас игроки сборной Аргентины думают о настоящем. Нет смысла думать о том, что произойдет только через 11 месяцев. Могу ли я себя представить в MLS после ЧМ-2018 или немного позже? Да, США — это хороший вариант, поскольку футбол там существенно прогрессировал, и это хорошее место для жизни. Очевидно, что это хороший вариант для продолжения карьеры, но есть и другие варианты, — приводит слова полузащитника ESPN FC.