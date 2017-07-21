Парковка на «Ростов-Арене» будет рассчитана на 32 тысячи машиномест

Вместимость новой арены в Ростове-на-Дону составит 45 тысяч зрителей. Строительство стадиона будет завершено в ноябре, раньше запланированного срока.

«Преимущества стадиона — это комфорт просмотра, комфорт доступа, комфорт самого пребывания на арене. Поле идеально просматривается с любого зрительского места. Также немаловажно, что парковка рассчитана на 32 тысячи машиномест», — отметил Дадашев.

«На данный момент на объекте 1,3 тысячи рабочих, мы планируем увеличение до 1,5 тысячи на завершающей стадии строительства», — добавил Дадашев.