Новый аэропорт Платов и Ростов-на-Дону в дни ЧМ-2018 свяжут 86 шаттлов

Аэропорт Платов расположен в Аксайском районе Ростовской области, в 30 км севернее Ростова-на-Дону. Новый аэропорт заменит существующий, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе интегрирован в городскую застройку.

«Всего [для перевозки болельщиков] мы задействуем 86 автобусов. Они будут отправляться через каждые 20 минут. Маршрутов следования будет несколько — и к стадиону, и к перехватывающим парковкам, и в фан-зону, и к железнодорожному вокзалу», — отметил Гойда.