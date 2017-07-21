На строительство дорог в Ростове и области к ЧМ-2018 выделено 2,4 млрд рублей
На строительство дорог в
Ростове-на-Дону и области к чемпионату мира, который в 2018 году пройдёт в России, выделено 2,4 млрд рублей.
Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра транспорта Ростовской области Василий Гойда.
«Всего на строительство дорог к ЧМ-2018 выделено 2,4 млрд рублей. Половина этих денег выделена правительством, а вторая половина — областной администрацией. Львиная доля этих средств пошла именно в
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