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21 июля 2017, 12:56 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

На строительство дорог в Ростове и области к ЧМ-2018 выделено 2,4 млрд рублей

На строительство дорог в Ростове-на-Дону и области к чемпионату мира, который в 2018 году пройдёт в России, выделено 2,4 млрд рублей.

Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра транспорта Ростовской области Василий Гойда.

«Всего на строительство дорог к ЧМ-2018 выделено 2,4 млрд рублей. Половина этих денег выделена правительством, а вторая половина — областной администрацией. Львиная доля этих средств пошла именно в Ростов-на-Дону, так как там пройдёт турнир», — передаёт слова Гойды корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года от нового аэропорта Платов до Ростова-на-Дону будут курсировать 86 шаттлов. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра транспорта Ростовской области Василий Гойда.
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