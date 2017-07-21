«РЖД» на реконструкцию вокзалов к ЧМ-2018 планирует потратить 1,36 млрд рублей

«Планируется отремонтировать и оснастить системами навигации 127 объектов (38 вокзалов и 89 платформ), а также оборудовать пять вокзалов техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. На эти цели компания направит 1,36 миллиарда рублей.



Всего в транспортном обеспечении чемпионата мира будут задействованы железнодорожные объекты в 11 городах, где будут проводиться матчи (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Саранск, Самара, Волгоград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Сочи), и на маршрутах перевозки участников и болельщиков.



Особое внимание ОАО “РЖД” уделяет соблюдению норм безопасности и повышению доступности объектов для маломобильных пассажиров. Производится установка нового оборудования: камеры видеонаблюдения, досмотровые рентгеновские установки, а также эскалаторы, пандусы и подъемники для пассажиров с ограниченными возможностями.



Осуществляется модернизация инженерных систем (светодиодное освещение, интеллектуальная воздушно-климатическая система), переоборудование кассовых зон, повышается комфорт в залах ожидания за счёт перепланировки помещений и установки дополнительных сидений для пассажиров, устанавливаются табло для голосового и визуального информирования. Окончание всех работ по реконструкции малых вокзалов в регионах, задействованных в ЧМ-2018, планируется в мае 2018 года», — говорится на официальном сайте ОАО «РЖД».