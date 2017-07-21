«РЖД» на реконструкцию вокзалов к ЧМ-2018 планирует потратить 1,36 млрд рублей
Компания «Российские железные дороги» сообщила о планах по реконструкции вокзалов к предстоящему чемпионату мира 2018 года, которые будут задействованы в обслуживании болельщиков и участников турнира.
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«Планируется отремонтировать и оснастить системами навигации 127 объектов (38 вокзалов и 89 платформ), а также оборудовать пять вокзалов техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. На эти цели компания направит 1,36 миллиарда рублей.
Всего в транспортном обеспечении чемпионата мира будут задействованы железнодорожные объекты в 11 городах, где будут проводиться матчи (Москва,
Особое внимание ОАО “РЖД” уделяет соблюдению норм безопасности и повышению доступности объектов для маломобильных пассажиров. Производится установка нового оборудования: камеры видеонаблюдения, досмотровые рентгеновские установки, а также эскалаторы, пандусы и подъемники для пассажиров с ограниченными возможностями.
Осуществляется модернизация инженерных систем (светодиодное освещение, интеллектуальная
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