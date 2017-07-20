Специалисты начнут посев газона на поле «Ростов-Арены» 21 июля
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июля. /ТАСС/. Специалисты начнут подготовку травяного покрытия стадиона «Ростов-Арена», который возводят к предстоящему чемпионату мира — 2018 по футболу, в пятницу, 21 июля. Об этом во время совещания в донском правительстве сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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«Завтра [21 июля] будем засеивать газон. К нам приедут специалисты, будут работать над этим. Пока все идет по плану, идут работы по подготовке поля», — отметил Голубев.
По данным регионального правительства, на «Ростов-Арене» на прошлой неделе была завершена отсыпка футбольного поля песком. В разрезе футбольное поле напоминает «слоеный пирог», следующий за песком слой — это грунт, затем — травяное покрытие.
Общая строительная готовность «Ростов-Арены» — более 80%. Окончательный срок завершения работ по контракту — 25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика, провести первые матчи на стадионе планируется уже в ноябре текущего года.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
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