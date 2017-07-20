Андрей Аршавин: Сборная России может выйти из группы на чемпионате мира
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за казахстанский «Кайрат», отметил, что не смог посмотреть матчи национальной команды на Кубке конфедераций-2017. По его словам, если исходить только от результата, то он логичен. Напомним, подопечные Станислава Черчсеова не смогли выйти из группы.
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Видимо, что-то случилось...
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— Так получилось, что все матчи «Кайрата» проходили одновременно с играми сборной России, — отметил Аршавин в программе Все на матч. — Поэтому застал только 15 последних минут игры с Португалией. Мне кажется, если отталкиваться только от результата, то Россия обыграла того, кого должна была обыгрывать, и проиграла тем, кому должна была проиграть. С другой стороны, сборная России могла сыграть вничью с обеими командами и даже обыграть Португалию и Мексику.
Что касается чемпионата мира, то если попадется слабая команда, ее можно обыграть, затем с
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