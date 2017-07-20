Андрей Аршавин: Сборная России может выйти из группы на чемпионате мира

— Так получилось, что все матчи «Кайрата» проходили одновременно с играми сборной России, — отметил Аршавин в программе Все на матч. — Поэтому застал только 15 последних минут игры с Португалией. Мне кажется, если отталкиваться только от результата, то Россия обыграла того, кого должна была обыгрывать, и проиграла тем, кому должна была проиграть. С другой стороны, сборная России могла сыграть вничью с обеими командами и даже обыграть Португалию и Мексику.

Что касается чемпионата мира, то если попадется слабая команда, ее можно обыграть, затем с кем-то сыграть вничью — это уже четыре очка, с которыми можно выходить из группы. Думаю, все будут довольны, если сборная на чемпионате мира выйдет из группы. Может ли она выйти из группы? Конечно, может.