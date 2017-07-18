Никифоров: Зрители первого матча на «Ростов-Арене» получат современные услуги связи

«В части готовности “Ростов-Арены” к чемпионату мира мы не видим каких-либо проблем. Скоро связисты приступят к монтажным работам по оборудованию. Рассчитываем, что первый тестовый матч, который состоится 15 ноября, пройдет уже при достаточно хорошем обеспечении зрителей современными услугами связи», — рассказал Никифоров.

Он также добавил, что у Министерства связи была «хорошая тренировка» во время подготовки и проведения в России Кубка конфедераций. «Связисты отработали достойно, уверен, что и чемпионат мира у нас пройдет на достойном высоком уровне», — отметил министр.

По последним данным, строительство «Ростов-Арены» уже завершено более чем на 81%. Окончательный срок завершения работ по контракту — 25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика, провести первые матчи на стадионе планируется в ноябре текущего года.