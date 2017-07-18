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18 июля 2017, 23:58 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Никифоров: Зрители первого матча на «Ростов-Арене» получат современные услуги связи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июля. /ТАСС/. Зрители первого матча на «Ростов-Арене», который планируется провести в ноябре 2017 года, получат современные услуги связи. Об этом во вторник журналистам рассказал министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

«В части готовности “Ростов-Арены” к чемпионату мира мы не видим каких-либо проблем. Скоро связисты приступят к монтажным работам по оборудованию. Рассчитываем, что первый тестовый матч, который состоится 15 ноября, пройдет уже при достаточно хорошем обеспечении зрителей современными услугами связи», — рассказал Никифоров.

Он также добавил, что у Министерства связи была «хорошая тренировка» во время подготовки и проведения в России Кубка конфедераций. «Связисты отработали достойно, уверен, что и чемпионат мира у нас пройдет на достойном высоком уровне», — отметил министр.

По последним данным, строительство «Ростов-Арены» уже завершено более чем на 81%. Окончательный срок завершения работ по контракту — 25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика, провести первые матчи на стадионе планируется в ноябре текущего года.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. «Ростов-Арена» примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.
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