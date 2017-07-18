Никифоров: Зрители первого матча на «Ростов-Арене» получат современные услуги связи
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июля. /ТАСС/. Зрители первого матча на «Ростов-Арене», который планируется провести в ноябре 2017 года, получат современные услуги связи. Об этом во вторник журналистам рассказал министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.
«В части готовности “Ростов-Арены” к чемпионату мира мы не видим
Он также добавил, что у Министерства связи была «хорошая тренировка» во время подготовки и проведения в России Кубка конфедераций. «Связисты отработали достойно, уверен, что и чемпионат мира у нас пройдет на достойном высоком уровне», — отметил министр.
По последним данным, строительство «Ростов-Арены» уже завершено более чем на 81%. Окончательный срок завершения работ по контракту — 25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика, провести первые матчи на стадионе планируется в ноябре текущего года.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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