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17 июля 2017, 12:16 | Футбол: Чемпионат мира | Lenta.Ru

Названа стоимость самого дешевого билета на матчи чемпионата мира-2018

Минимальная стоимость входного билета на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года составит 1 тысячу 280 рублей. Об этом сообщил глава оргкомитета турнира Алексей Сорокин, слова которого приводят «Известия».

Минимальная стоимость входного билета на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года составит 1 тысячу 280 рублей. Об этом сообщил глава оргкомитета турнира Алексей <span class=error>Сорокин</span>. Он отметил что оргкомитет постарается убедить ФИФА сделать как можно больше доступных билетов для граждан России. Увеличить
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«Самые дешевые билеты будут стоить 1 тысячу 280 рублей. Это давно согласовано с [Международной федерацией футбола] ФИФА. Мы пытаемся убедить ФИФА расширить эту категорию, сделать как можно больше доступных билетов для наших граждан. Сейчас ведем активный диалог на эту тему», — заявил Сорокин.

5 июля вице-премьер и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко пообещал доступные цены для российских болельщиков на матчи чемпионата мира-2018.

Право на приобретение билетов четвертой (самой дешевой) ценовой категории имеют граждане страны — хозяйки мирового первенства. На матчи группового этапа Кубка конфедераций такие билеты стоили 960 рублей. Победителем турнира стала сборная Германии.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано в 11 городах. Россия впервые станет страной — хозяйкой ЧМ по футболу.
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