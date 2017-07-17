Сорокин: «Футбол остается видом спорта номер один в России»

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Кубок конфедераций ФИФА 2017 года, проходивший в четырех городах России, получил исключительные положительные отзывы от болельщиков, команд-участниц, представителей ФИФА и всего футбольного сообщества. Корреспондент «Известий» Тимур Ганеев встретился с генеральным директором оргкомитета «Россия-2018» Алексеем Сорокиным и попросил его раскрыть детали подготовки и проведения турнира. В ходе беседы Алексей Сорокин объяснил, как правительство РФ борется с завышенными ценами в гостиницах, а также прокомментировал наполняемость трибун на церемонии закрытия и открытия и отзывы Криштиану Роналду о состоянии газона «Стадиона Санкт-Петербург».

— После окончания Кубка конфедераций (КК) прошло две недели. Уже сделаны какие-то выводы?

— Послевкусие у всех осталось приятное. Мы читаем много комментариев, благодарностей, положительных отзывов гостей турнира. Не скрою, есть моменты, которые можно подправить, улучшить, но в целом настроение у всех позитивное. В этом заслуга администраций городов, где проходил турнир, федеральных ведомств и всех тех, кто был вовлечен в эту работу. Это тысячи человек.

— Организацию КК отметил президент ФИФА Джанни Инфантино. Удалось пообщаться с главой ФИФА, дал ли он оргкомитету какие-то рекомендации?

— С господином Инфантино предметно пообщаться не удалось. Он улетел на следующее утро после финальной игры. Зато у нас уже состоялось двухдневное совещание с ФИФА по итогам турнира, где присутствовали директор по проведению соревнований Колин Смит и вся операционная команда ФИФА. Но это уже совсем внутренняя кухня, детали этого совещания я раскрывать не могу.

Могу лишь сказать, что все предложенные нами инициативы вызвали положительные отклики у ФИФА. Это Fan ID, бесплатный проезд, безвизовый въезд. Всё это сработало. Да, не обошлось и без недовольных. Но когда у вас более 650 тыс. зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены. Кто-то опоздал, кто-то куда-то не дошел, кому-то что-то не досталось… Но это абсолютно нормально. Надо понимать общую тенденцию, а не зацикливаться на каждом индивидуальном случае.

— Вы довольны посещаемостью турнира?

— Да. Средняя посещаемость составила 39 тыс. человек. При этом доля иностранных болельщиков — всего 8%. Безусловно, эта доля должна увеличиться на чемпионате мира — 2018. Это совершенно другая конфигурация турнира, больший интерес. Мы рассчитываем, что в Россию приедут много европейцев, для которых нет никаких сдерживающих факторов. Отмечу болельщиков из Чили и Мексики. Им было далеко ехать, но они оказали поддержку своим сборным, горячо болели. Это заслуживает уважения.

— Четвертая категория билетов (самые дешевые билеты для граждан РФ на КК стоили 980 рублей) будет распространяться и на ЧМ-2018?

— Безусловно. Самые дешевые билеты будут стоить 1 тыс. 280 рублей. Это давно согласовано с ФИФА. Мы пытаемся убедить ФИФА расширить эту категорию, сделать как можно больше доступных билетов для наших граждан. Сейчас ведем активный диалог на эту тему.

— Как вы оцените церемонии открытия и закрытия КК? Почему они проходили при полупустых трибунах?

— Конечно, мы недовольны тем, что на церемонии открытия и закрытия пришло так мало зрителей. К сожалению, так происходит на всех крупных турнирах. Футбольные болельщики не очень жалуют подобные шоу. Не исключаю, что этот вопрос будет обсуждаться внутри ФИФА. Как переконфигурировать эти церемонии, чтобы привлечь больше болельщиков. Со своей стороны мы сделали всё, что могли. И в плане анонсирования, и в плане максимального информирования зрителя.

В целом же церемонии получились очень яркими и красочными. Не скрою, мне они понравились гораздо больше, чем подобные шоу предыдущих турниров. Это дело вкуса, возможно, я не объективен. Шоу очень хорошо смотрелось по телевизору. Мы получили много положительных отзывов от телезрителей.

— У вас не было идеи привлечь на церемонию открытия/закрытия турнира звезд уровня Бейонсе или Рианны?

— Зрители все-таки приходят на футбол. И здесь большой вопрос — стоит ли смешивать концерт международной звезды с футбольным матчем. С другой стороны, мне кажется, что и наши звезды выступили достойно. Это Полина Гагарина, Алсу, DJ Smash, Егор Крид. На церемонии закрытия была представлена даже песня, которую артисты написали специально к турниру.

— На днях Минэкономразвития сообщило, что проведение КК могло способствовать росту инфляции: «Вклад в повышение инфляции внесло также и повышение темпа роста цен на услуги пассажирского транспорта, что, вероятно, связано с ростом спроса на них в период проведения Кубка конфедераций». Согласны с этим?

— С большим удивлением прочитал это сообщение. Не являясь экономистом, не могу выступить полноценным оппонентом этого мнения. Но мы обратим внимание на те факторы, на которые указывают специалисты Минэкономразвития. Однако, на мой взгляд, крупные турниры, наоборот, способствуют оздоровлению экономики: создают рабочие места в количестве до 100 тыс. в год, способствуют привлечению колоссальных инвестиций, притоку денег в страну через туризм… В основном это положительные факторы для экономики.

— Как оцените работу волонтеров?

— На Кубке конфедераций было задействовано 5,8 тыс. волонтеров. Они проделали очень качественную работу, хочется за это сказать им большое спасибо. Мы с удивлением читали сообщения, что кто-то из наших волонтеров не знал английского и не смог оказать помощь болельщикам. У нас был очень жесткий экзамен по иностранным языкам, поэтому такое просто невозможно. Могу предположить, что кто-то перепутал нашего волонтера с кем-то другим. Хотя они ярко выделялись своей одеждой.

— КК стал вторым турниром, где тестировались видеоповторы. Насколько дорого стоит это оборудование? На ваш взгляд, оно оправдывает себя?

— Точные цифры привести не могу, так как это контракт ФИФА с компанией, которая технически реализует эту систему. Чтобы вы понимали, ФИФА арендует это оборудование. Что касается второй части вопроса, то эта система будет задействована на ЧМ-2018. Она признана успешной. Я знаю, что есть много мнений «за» и «против», но если за счет нее обеспечивается справедливость, то она должна существовать. Прогресс нельзя остановить.

— Когда система видеоповторов появится в РФПЛ?

— Это вопрос времени. Надо провести определенные процедуры, чтобы запустить эту систему в российском чемпионате. Однако соответствующая работа уже ведется. От РФПЛ уже подана соответствующая заявка в ФИФА.

— Одной из проблем Кубка стала нехватка сувениров и фирменной атрибутики на аренах. На матче открытия турнира в Санкт-Петербурге футболки популярных размеров и главный хит — плюшевый талисман «Забивака» — закончились еще в первом тайме. На следующий день ситуация повторилась в Москве на игре Камерун-Чили. Позднее ситуация исправлялась, но спрос на многие позиции на аренах всё равно превосходил предложение…

— Будем предметно разговаривать об этом с компаниями, которые осуществляют распространение сувенирной продукции. Не секрет, что ФИФА подписала контракт с лицензиатом буквально за несколько недель до старта КК. Поэтому в основном распространением продукции занималась компания Adidas. Компания-лицензиат не успела полноценно развернуться в своей деятельности по мерчандайзингу. Уверен, что на ЧМ-2018 всё это будет учтено.

— Поле «Стадиона Санкт-Петербург» вызвало нарекания у главной звезды КК Криштиану Роналду. Были ли сделаны какие-то оргвыводы или вы довольны состоянием газона этой арены?

— При всем уважении к Роналду, я не могу согласиться с ним по этому вопросу. Газон был вполне достойного качества. Плюс надо учитывать, что его недавно уложили, что он перетерпел не только игры, но и церемонию открытия, когда в один момент на поле находится до тысячи человек. При этом нельзя сказать, что он пришел в негодность.

При подготовке к ЧМ-2018 на состоянии полей будет сделан отдельный акцент. Мы обсуждали этот вопрос на координационном совете во главе с Виталием Мутко. Причем речь шла не только о 12 стадионах, но и о тренировочных базах и предматчевых тренировочных площадках.

— Это правда, что практически все сборные хотят базироваться в Сочи?

— Мы всегда знали, что южные базы будут пользоваться популярностью из-за климата и особой атмосферы. Но многие сборные с удовольствием смотрят базы вокруг Санкт-Петербурга, в Подмосковье и в средней полосе России. Четкого крена в сторону юга России у нас нет.

— Финал КК стал самой популярной трансляцией недели в России. Второе место заняла церемония закрытия турнира. Это говорит о том, что Россия — футбольная страна?

— Футбол не переставал быть спортом номер один в России. Лично у меня никогда не было в этом сомнений. Интерес к Кубку конфедераций в очередной раз это доказал. Мы увидели высокие доли и телевизионные рейтинги. Футбол смотрели очень хорошо, но, как говорится, нет предела совершенству.

— Официальный сайт мэрии Москвы сообщил, что 57 гостиниц столицы завышали цены перед Кубком конфедераций, некоторые — на 20−30%. С этим надо бороться в преддверии ЧМ-2018?

— Нормально, что цены на гостиницы в моменты пиковых нагрузок повышаются. Нагрузка на гостиницы совершенно другая, персонал работает в три смены. При этом цены регулируются соответствующим постановлением правительства РФ, и если эти завышения являются нарушением закона, то есть юридическая процедура, которая пресекает эти действия. Мы специально предприняли такие меры, чтобы избежать спекулятивных цен, которые наблюдались на прошлых чемпионатах мира. Эта инициатива очень хорошо встречена всем футбольным сообществом.

— Немецкий телеканал ARD во время КК отстранил экс-игрока сборной Германии Мехмета Шолля от эфира за отказ обсуждать допинг в России. На ваш взгляд, подобные нападки продолжатся до ЧМ-2018?

— Предпосылок к спаду подобных нападок мы не видим. Под пристальным вниманием мы существуем довольно давно. Одна надуманная история в иностранных СМИ сменяет другую уже несколько лет. Писали, что наша заявка ЧМ выиграна с нарушениями, потом сообщали про допинг в отечественном футболе, до допинга был расизм, расизм сменился хулиганскими выходками фанатов… Эти истории как вспыхивают, так за отсутствием какой-то основы и угасают. Мы к этому давно привыкли. Со стороны многих СМИ есть некая предвзятость. Мы, не скрывая, им об этом говорим. Некоторые журналисты кулуарно с нами соглашаются.

— При этом было полное восторга письмо от капитана немецкой сборной Юлиана Дракслера…

— Письмо хорошее. Зачастую футболисты высказываются наиболее прямо, без обиняков. Если что-то было хорошо, если что-то не нравится, то так и говорят.

— Виталий Мутко заявил, что стадион «Лужники» почти готов. Когда ожидается первая игра на реконструированной арене?

— Объявить точную дату — это прерогатива РФС. Но мы знаем, что сборная намерена сыграть матч на обновленном стадионе в ноябре 2017 года. Это будет хороший способ дать путевку в новую жизнь стадиону «Лужники», который всегда с успехом принимал игры сборной и будет продолжать это делать. Арена получилась очень красивой.

— Сделка по трансляциям чемпионата мира между пулом российских телеканалов и ФИФА до сих пор не заключена?

— Я знаю, что переговоры идут. Деталей не знаю, так как не являюсь их участником.