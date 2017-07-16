Новость о просьбе шести стран перенести ЧМ-2022 по футболу из Катара оказалась фейком

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Ранее Рейтер со ссылкой на сайт The Local опубликовало новость о том, что Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет обратились к ФИФА с просьбой перенести чемпионат мира-2022 из Катара из-за «риска для безопасности участников и болельщиков в стране, которая является базой терроризма». В новости также сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил получение данной просьбы. Позднее в ФИФА опровергли информацию про Инфантино.