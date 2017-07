Новость о просьбе шести стран перенести ЧМ-2022 по футболу из Катара оказалась фейком

Ранее Рейтер со ссылкой на сайт The Local опубликовало новость о том, что Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет обратились к ФИФА с просьбой перенести чемпионат мира-2022 из Катара из-за «риска для безопасности участников и болельщиков в стране, которая является базой терроризма». В новости также сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил получение данной просьбы. Позднее в ФИФА опровергли информацию про Инфантино.

«Сотрудники The Local не писали, не публиковали и не убирали (с сайта) статью и не могут нести ответственность по претензиям из-за нее. Наше расследование на данный момент показывает, что статья появилась на поддельном сайте, который выглядел как The Local, и никогда не появлялась на настоящем сайте», — заявил один из основателей The Local Джеймс Сэведж.