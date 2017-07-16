Новость о просьбе шести стран перенести ЧМ-2022 по футболу из Катара оказалась фейком
МОСКВА, 16 июл —
Р-Спорт. Новость о просьбе шести арабских стран к Международной федерации футбола (ФИФА) перенести чемпионата мира 2022 года из Катара оказалась поддельной, сообщает агентство Рейтер.
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Ранее Рейтер со ссылкой на сайт The Local опубликовало новость о том, что Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет обратились к ФИФА с просьбой перенести чемпионат мира-2022 из Катара
«Сотрудники The Local не писали, не публиковали и не убирали (с сайта) статью и не могут нести ответственность по претензиям
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