Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30402800/
16 июля 2017, 19:59 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Новость о просьбе шести стран перенести ЧМ-2022 по футболу из Катара оказалась фейком

МОСКВА, 16 июл — Р-Спорт. Новость о просьбе шести арабских стран к Международной федерации футбола (ФИФА) перенести чемпионата мира 2022 года из Катара оказалась поддельной, сообщает агентство Рейтер.

Новость о просьбе шести арабских стран к Международной федерации футбола (ФИФА) перенести чемпионата мира 2022 года из Катара оказалась поддельной сообщает агентство <span class=error>Рейтер</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Рейтер со ссылкой на сайт The Local опубликовало новость о том, что Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет обратились к ФИФА с просьбой перенести чемпионат мира-2022 из Катара из-за «риска для безопасности участников и болельщиков в стране, которая является базой терроризма». В новости также сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил получение данной просьбы. Позднее в ФИФА опровергли информацию про Инфантино.

«Сотрудники The Local не писали, не публиковали и не убирали (с сайта) статью и не могут нести ответственность по претензиям из-за нее. Наше расследование на данный момент показывает, что статья появилась на поддельном сайте, который выглядел как The Local, и никогда не появлялась на настоящем сайте», — заявил один из основателей The Local Джеймс Сэведж.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Глава ФИФА Инфантино не получал писем с просьбой о переносе ЧМ-2022 из Катара

Глава ФИФА Инфантино не получал писем с просьбой о переносе ЧМ-2022 из Катара

МОСКВА, 16 июл — Р-Спорт. Президент ФИФА Джанни Инфантино не получал писем с просьбой о переносе чемпионата мира 2022 года из Катара, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя организации.
Еще 7 новостей  Все новости
14 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

Песков рассказал, что Путин подарил Овечкину на свадьбу