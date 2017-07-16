Глава ФИФА Инфантино не получал писем с просьбой о переносе ЧМ-2022 из Катара

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Ранее Рейтер со ссылкой на на сайт The Local сообщил, что Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет обратились в ФИФА с просьбой о переносе чемпионата мира, предупредив о рисках для болельщиков и футболистов в случае, если турнир пройдет в Катаре.

«Президент ФИФА никогда не получал подобного письма и впоследствии не делал никаких комментариев по этому поводу. Как уже говорилось, ФИФА находится в постоянном контакте с местным организационным комитетом “Катар-2022” и комитетом по наследию, занимающихся вопросами, касающимися чемпионата мира», — заявили в ФИФА.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.