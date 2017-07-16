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16 июля 2017, 10:43 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Глава ФИФА Инфантино не получал писем с просьбой о переносе ЧМ-2022 из Катара

МОСКВА, 16 июл — Р-Спорт. Президент ФИФА Джанни Инфантино не получал писем с просьбой о переносе чемпионата мира 2022 года из Катара, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя организации.

<em>МОСКВА 16 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Президент ФИФА <span class=error>Джанни</span> <span class=error>Инфантино</span> не получал писем с просьбой о переносе чемпионата мира 2022 года из Катара сообщает агентство <span class=error>Рейтер</span> со ссылкой на представителя организации. Увеличить
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Ранее Рейтер со ссылкой на на сайт The Local сообщил, что Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет обратились в ФИФА с просьбой о переносе чемпионата мира, предупредив о рисках для болельщиков и футболистов в случае, если турнир пройдет в Катаре.

«Президент ФИФА никогда не получал подобного письма и впоследствии не делал никаких комментариев по этому поводу. Как уже говорилось, ФИФА находится в постоянном контакте с местным организационным комитетом “Катар-2022” и комитетом по наследию, занимающихся вопросами, касающимися чемпионата мира», — заявили в ФИФА.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.

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