Глава ФИФА Инфантино не получал писем с просьбой о переносе ЧМ-2022 из Катара
МОСКВА, 16 июл —
Р-Спорт. Президент ФИФА Джанни Инфантино не получал писем с просьбой о переносе чемпионата мира 2022 года из Катара, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя организации.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее Рейтер со ссылкой на на сайт The Local сообщил, что Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет обратились в ФИФА с просьбой о переносе чемпионата мира, предупредив о рисках для болельщиков и футболистов в случае, если турнир пройдет в Катаре.
«Президент ФИФА никогда не получал подобного письма и впоследствии не делал никаких комментариев по этому поводу. Как уже говорилось, ФИФА находится в постоянном контакте с местным организационным комитетом “Катар-2022” и комитетом по наследию, занимающихся вопросами, касающимися чемпионата мира», — заявили в ФИФА.
В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter