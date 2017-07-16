Шесть арабских стран потребовали от ФИФА перенести ЧМ-2022 из Катара
Шесть арабских стран направили в ФИФА коллективное письмо с требованием перенести чемпионат мира 2022 года из Катара.
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Об этом заявил президент международной федерации Джанни Инфантино.
«Страны предупредили ФИФА о рисках для болельщиков и игроков в стране, которая «является базой и замком терроризма», — цитирует Инфантино SBS со ссылкой на издание The Local.
5 июня шесть арабских стран (ОАЭ, Египет, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен и Ливия) решили разорвать дипломатические отношения с Катаром, обвиняя его в поддержке террористических организаций и вмешательстве во внутренние дела Бахрейна. Позже к ним присоединились несколько других государств.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря.
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