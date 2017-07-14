Мутко: Сборная Украины не будет иметь проблем в России в случае выхода на ЧМ-2018

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В конце июня газета «Известия» сообщила, что сборная Украины может бойкотировать мировое первенство.

«Им туда еще отобраться надо. Мы же желаем им удачи, у них непростая подгруппа. Мы всех ждем в гости. Могу сказать, если сборная Украины отберется, в России у них не будет ни одной проблемы», — сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Сборная Украины после шести матчей с 11 очками занимает четвертое место в отборочной группе I. У команд Исландии и Хорватии по 13 очков, у сборной Турции также 11 очков. 2 сентября украинцы дома сыграют с турками, 5 сентября — на выезде с исландцами.