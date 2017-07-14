Мутко: Сборная Украины не будет иметь проблем в России в случае выхода на ЧМ-2018
КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Сборная Украины по футболу не будет испытывать
каких-либо проблем в России в случае попадания в финальную стадию чемпионата мира 2018 года. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко в кулуарах Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), которая проходит в Казани.
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В конце июня газета «Известия» сообщила, что сборная Украины может бойкотировать мировое первенство.
«Им туда еще отобраться надо. Мы же желаем им удачи, у них непростая подгруппа. Мы всех ждем в гости. Могу сказать, если сборная Украины отберется, в России у них не будет ни одной проблемы», — сказал Мутко.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
Сборная Украины после шести матчей с 11 очками занимает четвертое место в отборочной группе I. У команд Исландии и Хорватии по 13 очков, у сборной Турции также 11 очков. 2 сентября украинцы дома сыграют с турками, 5 сентября — на выезде с исландцами.
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