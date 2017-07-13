Сорокин: Название мяча ЧМ-2018 должно быть ярким и запоминающимся, как «Красава»
МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Название официального мяча чемпионата мира по футболу 2018 года должно быть ярким и запоминающимся, как «Красава». Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
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Официальный мяч Кубка конфедераций, который прошел в России с 17 июня по 2 июля, получил название «Красава».
«Мы надеемся увидеть мяч [чемпионата мира] осенью. Сейчас идет обсуждение названия, оно должно быть ярким, красочным, емким и запоминающимся. Можно
«В отношении “Красавы” была легкая критика, но в итоге название хорошо прижилось.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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