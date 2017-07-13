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13 июля 2017, 15:12 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сорокин: Название мяча ЧМ-2018 должно быть ярким и запоминающимся, как «Красава»

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Название официального мяча чемпионата мира по футболу 2018 года должно быть ярким и запоминающимся, как «Красава». Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Генеральный директор оргкомитета Россия-2018 надеется что название у мяча ЧМ-2018 появится осенью. Увеличить
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Официальный мяч Кубка конфедераций, который прошел в России с 17 июня по 2 июля, получил название «Красава».

«Мы надеемся увидеть мяч [чемпионата мира] осенью. Сейчас идет обсуждение названия, оно должно быть ярким, красочным, емким и запоминающимся. Можно как-то сложно назвать мяч, но это не осядет в памяти», — сказал Сорокин.

«В отношении “Красавы” была легкая критика, но в итоге название хорошо прижилось. Кто-то говорил, что это вульгаризм, но нам так не кажется, — сказал Сорокин. — Футбол — это все-таки не научный симпозиум, можно позволить себе какие-то оседающие в памяти понятия. Думаю, что и название мяча чемпионата мира будет выбрано в похожем стиле».

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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