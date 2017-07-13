Сборные Англии и Германии будут базироваться на Кубани во время ЧМ

По словам замглавы края, которые цитирует пресс-служба администрации региона, уже несколько ведущих сборных мира, среди которых команды Англии и Германии, решили разместиться в Краснодарском крае. Базы команд предусмотрены в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре.

— При этом нужно учитывать, что вместе с именитыми командами приедет огромная армия их фанатов, так что нашим городам нужно с максимальной ответственностью готовиться к предстоящему чемпионату мира, — сказал Долуда.

Как известно, во время предстоящего мундиаля, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на территории Кубани (это будет сочинский стадион «Фишт») запланировано шесть матчей: четыре — в групповом этапе, а также поединки 1/8 и ¼ финала.

А только что олимпийская столица с успехом принимала матчи Кубка конфедераций. Участники заседания отметили высокий уровень подготовки и проведения этого турнира в Сочи. Кстати, особенно восторженно об этом говорили после окончания соревнований главный тренер сборной Германии Йоахим Лев и его подопечные.

А первый заместитель министра МВД РФ Александр Горовой отметил «качественную работу правоохранительных органов по обеспечению безопасности Кубка Конфедераций в Сочи». В Краснодарском крае вместе с сотрудниками полиции правопорядок охраняли 625 казаков Кубанского казачьего войска.

По мнению экспертов, это особенно важно в случае приезда на Кубань сборной Англии, так как ведь вместе с ней в край прибудут и многие тысячи «прославившихся» на подобных турнирах своими выходками британских болельщиков.