РФС в ближайшее время начнет подготовку к установке на стадионах системы видеоповторов

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Система использовалась на четырех стадионах во время матчей Кубка конфедераций — «Спартак» в Москве, «Санкт- Петербург», «Казань-Арена» и сочинский «Фишт».

«Процесс [установки системы видеоповторов] очень сложный. Мы знаем, что система будет использоваться на наших стадионах во время чемпионата мира, и надеемся, что опыт будет успешным, и она останется на аренах. Два месяца назад мы написали письмо в ФИФА и УЕФА, в котором попросили включить нас в программу. С нами уже проработан двусторонний договор с IFAB [Международный совет футбольных ассоциаций] о проведении такого тестирования, подготовку [к установке системы видеоповторов] начнем в ближайшее время, в частности, будем готовить персонал», — сказал Алаев.