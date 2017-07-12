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12 июля 2017, 15:56 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

РФС в ближайшее время начнет подготовку к установке на стадионах системы видеоповторов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в ближайшее время начнет подготовку к установке на стадионах систем видеоассистентов рефери (VAR). Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал генеральный директор РФС Александр Алаев.

Система использовалась на четырех стадионах во время матчей Кубка конфедераций и будет использоваться во время ЧМ-2018. Увеличить
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Система использовалась на четырех стадионах во время матчей Кубка конфедераций — «Спартак» в Москве, «Санкт- Петербург», «Казань-Арена» и сочинский «Фишт».

«Процесс [установки системы видеоповторов] очень сложный. Мы знаем, что система будет использоваться на наших стадионах во время чемпионата мира, и надеемся, что опыт будет успешным, и она останется на аренах. Два месяца назад мы написали письмо в ФИФА и УЕФА, в котором попросили включить нас в программу. С нами уже проработан двусторонний договор с IFAB [Международный совет футбольных ассоциаций] о проведении такого тестирования, подготовку [к установке системы видеоповторов] начнем в ближайшее время, в частности, будем готовить персонал», — сказал Алаев.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Она была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций — 2017 в России. Ранее вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что РФС направил запрос в ФИФА с просьбой использовать систему в чемпионате страны.
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