Пумпянский: стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге может быть сдан уже в октябре-ноябре

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«Центральный стадион мы сейчас называем “Екатеринбург- Арена”, и я надеюсь такое название останется и в будущем, хорошее название, — сказал Пумпянский. — По контракту мы должны его сдать в декабре этого года, у нас двухлетний контракт. Мы начали строить в сентябре 2015 года стадион на 35 тысяч зрительских мест. Мы идем с определенным опережением графика строительства, где-то на месяц-полтора, и я очень надеюсь, что в октябре-ноябре мы сможем этот стадион сдать».

Стадион в Екатеринбурге, вместимость которого составит 35 тысяч зрителей, примет четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Генеральным подрядчиком реконструкции арены является холдинг «Синара-Девелопмент», который входит в группу «Синара».