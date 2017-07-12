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12 июля 2017, 11:31 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Пумпянский: Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге может быть сдан уже в октябре-ноябре

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Реконструкция стадиона в Екатеринбурге, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, идет с опережением графика, арена может быть готова уже в октябре-ноябре. Об этом в интервью ТАСС в рамках форума «Иннопром» сообщил председатель совета директоров «Трубной металлургической компании» и группы «Синара», член бюро правления РСПП, президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский.

Как рассказал в интервью ТАСС председатель совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК) и группы Синара строительство стадиона идет с опережением графика. Увеличить
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«Центральный стадион мы сейчас называем “Екатеринбург- Арена”, и я надеюсь такое название останется и в будущем, хорошее название, — сказал Пумпянский. — По контракту мы должны его сдать в декабре этого года, у нас двухлетний контракт. Мы начали строить в сентябре 2015 года стадион на 35 тысяч зрительских мест. Мы идем с определенным опережением графика строительства, где-то на месяц-полтора, и я очень надеюсь, что в октябре-ноябре мы сможем этот стадион сдать».

Стадион в Екатеринбурге, вместимость которого составит 35 тысяч зрителей, примет четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Генеральным подрядчиком реконструкции арены является холдинг «Синара-Девелопмент», который входит в группу «Синара».
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