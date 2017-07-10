Подготовка к ЧМ-2018: Законно ли принуждать жильцов ремонтировать фасады?

Вчера, 9 июля, Путин встретился с Куйвашевым в Екатеринбурге и передал ему обращения, поступившие на «Прямую линию». Среди них — от жителей домов, находящихся на гостевых маршрутах. Именно от них власти города требовали за свой счёт отремонтировать фасады домов, в частности, решить вопрос с остеклением балконов.

«С этим точно надо разобраться, посмотреть, какова структура собственности, почему к этим людям предъявляются такие претензии, даже если они собственники. Надо посмотреть, насколько это законно», — обязал Путин Куйвашева.

Он также потребовал от него обсудить этот вопрос с мэром города Александром Якобом. Куйвашев пообещал выполнить поручение президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изначально мэрия распорядилась привести окна и балконы фасадов более двух тысяч домов в районе Центрального стадиона к единому виду. Сделать это нужно было до конца мая 2018 года, причём граждан обязывали провести работы за свой счёт. Но это решение властей вызвало нарекания со стороны жителей, у многих из которых совсем нет лишних десятков тысяч рублей. Кроме того, выяснилось, что за год такие работы провести нереально.

Впрочем, затем чиновники отступили и ограничились тем, что до конца мая 2018 года нужно провести только паспортизацию фасадов. При этом Александр Якоб заверил, что мэрия не будет заставлять граждан расстеклять балконы, но лишь по той причине, что требовать выполнения программы по всем пунктам одномоментно нельзя.