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6 июля 2017, 21:10 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Самарские власти обещают сдать стадион к ЧМ-2018 в срок, несмотря на сложности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июл — РИА Новости. Правительство Самарской области не сомневается, что строительные работы на стадионе «Самара Арена» к чемпионату мира по футболу завершатся в срок, однако видят некоторые сложности в ходе этих работ, сообщила пресс-служба региональной власти.

Правительство Самарской области не сомневается что строительные работы на стадионе Самара Арена к чемпионату мира по футболу завершатся в срок однако видят некоторые сложности в ходе этих работ сообщила <nobr>пресс-служба</nobr> региональной власти. Увеличить
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Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) выражала обеспокоенность ходом строительства стадиона. Занимавший пост министра спорта РФ Виталий Мутко весной прошлого года говорил, что возведение стадиона в Самаре идет с отставанием в два-три месяца. В мае первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий сказал, что строительные работы на стадионе в Самаре вернулись к установленному графику.

«Конечно, все критические точки по важнейшим объектам уже пройдены. В ближайшие полторы-две недели конструктив стадиона будет готов. Сейчас осталось установить 7 блоков из 96, после чего начнется подготовка футбольного поля. Вопрос с кровлей тоже решен. Теперь во главу угла встает вопрос благоустройства территории вокруг стадиона. Там тоже есть сложности, но работы должны быть выполнены в срок», — приводит в четверг пресс-служба правительства Самарской области слова губернатора Николая Меркушкина.

Сейчас на стадионе завершается монтаж основных металлоконструкций: установлено 89 из 96 блоков консолей купола. Начались работы по защите металлоконструкций от коррозии. Планируется, что монтаж металлоконструкций и передача площадки внутри стадиона под устройство футбольного поля состоится уже в июле.

Также в настоящее время начались подготовительные работы по благоустройству на прилегающей к стадиону территории — сносятся старые помещения радиоцентра, выравнивается площадка.

По данным пресс-службы, готовность стадиона «Самара Арена» составляет 71%. На объекте работает 2 тысячи человек и 177 единиц техники.

Стадион «Самара Арена» строится с 2014 года. Он рассчитан на 45 тысяч зрителей. Стадион примет шесть матчей чемпионата мира: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и ¼ финала.
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