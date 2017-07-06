Самарские власти обещают сдать стадион к ЧМ-2018 в срок, несмотря на сложности
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июл — РИА Новости. Правительство Самарской области не сомневается, что строительные работы на стадионе «Самара Арена» к чемпионату мира по футболу завершатся в срок, однако видят некоторые сложности в ходе этих работ, сообщила
пресс-служба региональной власти.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) выражала обеспокоенность ходом строительства стадиона. Занимавший пост министра спорта РФ Виталий Мутко весной прошлого года говорил, что возведение стадиона в Самаре идет с отставанием в
«Конечно, все критические точки по важнейшим объектам уже пройдены. В ближайшие
Сейчас на стадионе завершается монтаж основных металлоконструкций: установлено 89 из 96 блоков консолей купола. Начались работы по защите металлоконструкций от коррозии. Планируется, что монтаж металлоконструкций и передача площадки внутри стадиона под устройство футбольного поля состоится уже в июле.
Также в настоящее время начались подготовительные работы по благоустройству на прилегающей к стадиону территории — сносятся старые помещения радиоцентра, выравнивается площадка.
По данным
Стадион «Самара Арена» строится с 2014 года. Он рассчитан на 45 тысяч зрителей. Стадион примет шесть матчей чемпионата мира: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и ¼ финала.
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