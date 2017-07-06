Черчесов: Россия покажет себя во всей красе во время чемпионата мира по футболу

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В четверг состоялось представление тура кубка мира, который начнется 9 сентября в Красноярске.

«Россия — самая большая страна, которая принимает чемпионат мира, поэтому это будет реальный тур. Количество городов, которые будут в нем участвовать, говорит о популяризации футбола, мы покажем себя во всей красе. И молодые футболисты, наверное, будут смотреть на этот кубок. Все это такой положительный снежный ком, который будет работать на футбол», — сказал Черчесов.

«Посещу ли какой-нибудь город вместе с кубком? Если он будет наш, то посетим», — добавил тренер.

Чемпионат мира состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.