Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30295113/
5 июля 2017, 20:09 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

ФИФА не будет менять время начала финала ЧМ-2018 по просьбе телеканалов

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Международная федерация футбола (ФИФА) не рассматривает возможность изменения времени начала финального матча чемпионата мира 2018 года в России, несмотря на соответствующие запросы ряда телеканалов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

Финал чемпионата мира по футболу начнется в 18:00 <span class=error>мск</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

Ранее издание Daily Mail сообщило, что Би-би-си и несколько других каналов обратились к ФИФА с просьбой перенести время начала финала ЧМ-2018 из-за совпадения со временем начала решающего матча Уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде.

«Время начала матчей было установлено в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами с учетом таких аспектов, как международный рынок вещания и удобство для болельщиков. Оба рассматривались с точки зрения получения максимальной посещаемости на стадионе и привлечения максимальной телеаудитории по всему миру. С учетом всех обсуждений 2 декабря 2015 года было принято решение, что финал чемпионата мира начнется в 18:00 мск. Возможность изменения начала матча не рассматривается», — говорится в заявлении пресс-службы.

Финал чемпионата мира пройдет 15 июля 2018 года в Москве на стадионе «Лужники».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Мутко: Россия готова заплатить за телеправа на ЧМ-2018 максимум $38−40 млн

Мутко: Россия готова заплатить за телеправа на ЧМ-2018 максимум $38−40 млн

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российская сторона может заплатить за права на трансляцию чемпионата мира по футболу 2018 года максимум 40 миллионов долларов, заявил вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко.
Еще 7 новостей  Все новости
5 июля

ФИФА не будет менять время начала финала ЧМ-2018 по просьбе телеканалов

Россиянин Хачанов победил бразильца Монтейро во втором круге Уимблдона

Трехкратная чемпионка Европы бегунья Задорина завершила карьеру спортсменки