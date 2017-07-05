ФИФА не будет менять время начала финала ЧМ-2018 по просьбе телеканалов
МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Международная федерация футбола (ФИФА) не рассматривает возможность изменения времени начала финального матча чемпионата мира 2018 года в России, несмотря на соответствующие запросы ряда телеканалов. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе ФИФА.
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Ранее издание Daily Mail сообщило, что
«Время начала матчей было установлено в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами с учетом таких аспектов, как международный рынок вещания и удобство для болельщиков. Оба рассматривались с точки зрения получения максимальной посещаемости на стадионе и привлечения максимальной телеаудитории по всему миру. С учетом всех обсуждений 2 декабря 2015 года было принято решение, что финал чемпионата мира начнется в 18:00 мск. Возможность изменения начала матча не рассматривается», — говорится в заявлении
Финал чемпионата мира пройдет 15 июля 2018 года в Москве на стадионе «Лужники».
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