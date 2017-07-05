Мутко: Россия готова заплатить за телеправа на ЧМ-2018 максимум $38−40 млн
МОСКВА, 5 июл —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российская сторона может заплатить за права на трансляцию чемпионата мира по футболу 2018 года максимум 40 миллионов долларов, заявил вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко.
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С 14 июня по 15 июля 2018 года на территории РФ впервые пройдет чемпионат мира по футболу. Игры турнира примут 11 российских городов — Москва, Калининград,
«Нам поставили цену в 110 миллионов за чемпионат мира. Мы за эти деньги купить не можем. Максимум — 38−40 миллионов за чемпионат мира и все турниры ФИФА за четырехлетие», — сказал Мутко журналистам.
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