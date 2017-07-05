Мутко: Россия готова заплатить за телеправа на ЧМ-2018 максимум $38−40 млн

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С 14 июня по 15 июля 2018 года на территории РФ впервые пройдет чемпионат мира по футболу. Игры турнира примут 11 российских городов — Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дон, Сочи и Екатеринбург.

«Нам поставили цену в 110 миллионов за чемпионат мира. Мы за эти деньги купить не можем. Максимум — 38−40 миллионов за чемпионат мира и все турниры ФИФА за четырехлетие», — сказал Мутко журналистам.