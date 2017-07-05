Златоустовские мастера создадут серебряный мяч к ЧМ-2018 по футболу

Златоустовские мастера создадут серебряный футбольный мяч, посвященный чемпионату мира по футболу 2018 года, — изделие украсят арены, названия городов и стадионов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ООО «Арт-Грани».

«Серебряный футбольный мяч будет выполнен по прототипу мяча стандартов FIFA. На 12 пятиугольных панелях отражены стадионы, открытие которых намечено на конец 2017 года. Изделие будет дополнять коллекция из 12 памятных знаков, которые, к слову, могут стать символичным подарком к открытию стадионов», — рассказал гендиректор ООО «Арт-Грани» Васюхин Владимир.

Футбольный мяч диаметром 300 мм будет выполнен с применением серебра 925 пробы. Высота изделия вместе с подставкой составляет 750 мм. На мяче изображены футбольные арены, названия городов, стадионов и год проведения ЧМ в России. Коллекция из памятных знаков в точности повторяет 12 пятиугольных панелей мяча.

Мастера компании ведут подготовительные работы перед запуском изделия в производство. Готовый образец планируют показать к концу 2017 года. Кому предназначен серебряный мяч, пока остается в тайне.