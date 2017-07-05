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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30287855/
5 июля 2017, 13:25 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

ВВС обратился в ФИФА с просьбой начать финал ЧМ-2018 позже из-за Уимблдона

ВВС и ряд других каналов недовольны тем, что трансляция финала чемпионата мира 2018 года совпадает с показом финала Уимблдона среди мужчин.

ВВС и ряд других каналов недовольны тем что трансляция финала чемпионата мира 2018 года совпадает с показом финала Уимблдона среди мужчин. Увеличить
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Решающий матч мирового первенства запланирован на 15 июля 2018 года. Начало — в 16:00 по британскому времени (18:00 мск), в то время как начало финала теннисного турнира — 14:00 (16:00 мск).

ВВС опасается, что в один день могут состояться два финала, в которых на ЧМ-2018 сыграет сборная Англии, а на Уимблдоне Энди Маррей. Об этом пишет Daily Mail.

В связи с этим ВВС и японский телеканал NHK обратились в ФИФА с просьбой перенести начало финала чемпионата мира, но получили отказ. В ФИФА считают выбранное время оптимальным для мировой аудитории.

ВВС считает время финала ЧМ неидеальным и отмечает, что, например, начало двух полуфиналов было запланировано на 21:00 мск (19:00 по британскому времени).
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