ВВС обратился в ФИФА с просьбой начать финал ЧМ-2018 позже из-за Уимблдона

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Решающий матч мирового первенства запланирован на 15 июля 2018 года. Начало — в 16:00 по британскому времени (18:00 мск), в то время как начало финала теннисного турнира — 14:00 (16:00 мск).

ВВС опасается, что в один день могут состояться два финала, в которых на ЧМ-2018 сыграет сборная Англии, а на Уимблдоне Энди Маррей. Об этом пишет Daily Mail.

В связи с этим ВВС и японский телеканал NHK обратились в ФИФА с просьбой перенести начало финала чемпионата мира, но получили отказ. В ФИФА считают выбранное время оптимальным для мировой аудитории.

ВВС считает время финала ЧМ неидеальным и отмечает, что, например, начало двух полуфиналов было запланировано на 21:00 мск (19:00 по британскому времени).