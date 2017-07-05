Газзаев предложил назвать оставшееся до ЧМ по футболу время Годом надежды
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев предложил назвать время, оставшееся до чемпионата мира по футболу, Годом надежды. Он надеется, что за это время сборная России покажет достойные результаты.
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«Остался год до начала чемпионата [мира]. Давайте назовем его Годом надежды, и будем надеяться, что наша сборная сделает правильные выводы и покажет хорошие результаты», — заявил в среду политик журналистам.
В 2018 году Россия примет чемпионат мира, турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах с 14 июня по 15 июля.
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