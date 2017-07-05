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5 июля 2017, 10:18 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Газзаев предложил назвать оставшееся до ЧМ по футболу время Годом надежды

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев предложил назвать время, оставшееся до чемпионата мира по футболу, Годом надежды. Он надеется, что за это время сборная России покажет достойные результаты.

Депутат надеется что сборная России покажет достойные результаты за время оставшееся до ЧМ-2018. Увеличить
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«Остался год до начала чемпионата [мира]. Давайте назовем его Годом надежды, и будем надеяться, что наша сборная сделает правильные выводы и покажет хорошие результаты», — заявил в среду политик журналистам.

В 2018 году Россия примет чемпионат мира, турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах с 14 июня по 15 июля.
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