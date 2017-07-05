Газзаев предложил назвать оставшееся до ЧМ по футболу время Годом надежды

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Остался год до начала чемпионата [мира]. Давайте назовем его Годом надежды, и будем надеяться, что наша сборная сделает правильные выводы и покажет хорошие результаты», — заявил в среду политик журналистам.

В 2018 году Россия примет чемпионат мира, турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах с 14 июня по 15 июля.