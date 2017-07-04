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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30276207/
4 июля 2017, 13:26 | Футбол: Чемпионат мира | Советский спорт

Ведущие сборные не хотят базироваться в Москве во время ЧМ из-за пробок

Ведущие сборные планируют избежать выбора Москвы в качестве базы во время чемпионата мира в 2018 году из-за проблем с дорожным движением. Об этом информирует ESPN FC со ссылкой на собственные источники.

Ведущие сборные не хотят базироваться в Москве во время ЧМ из-за пробок - Фото Увеличить
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Как сообщается, Англии и Германии на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года ищут базовые лагеря вдали от Москвы, будучи встревожены перегрузкой на дорогах города.

Отмечается, что в московском регионе находится 23 базы, среди которых учебные площадки «Спартака», «Динамо» и «Локомитив». Также четыре международных аэропорта, которые позволяют легко добраться до других городов-хозяев чемпионата мира во время турнир.

Также сообщается, что менеджер сборной Англии Гарет Саутгейт и помощник Стив Холланд посетили Россию во время Кубка Конфедераций, чтобы оценить логистику в каждом из четырех городов — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Ранее стало известно, что пятикратные чемпионы мира — сборная Бразилии — выбрали для проживания во время чемпионата мира-2018 свадебный отель в Лобне.

Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Московской области к турниру готовят 17 тренировочных баз для команд-участниц.
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