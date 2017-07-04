Ведущие сборные не хотят базироваться в Москве во время ЧМ из-за пробок

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Как сообщается, Англии и Германии на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года ищут базовые лагеря вдали от Москвы, будучи встревожены перегрузкой на дорогах города.

Отмечается, что в московском регионе находится 23 базы, среди которых учебные площадки «Спартака», «Динамо» и «Локомитив». Также четыре международных аэропорта, которые позволяют легко добраться до других городов-хозяев чемпионата мира во время турнир.

Также сообщается, что менеджер сборной Англии Гарет Саутгейт и помощник Стив Холланд посетили Россию во время Кубка Конфедераций, чтобы оценить логистику в каждом из четырех городов — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Ранее стало известно, что пятикратные чемпионы мира — сборная Бразилии — выбрали для проживания во время чемпионата мира-2018 свадебный отель в Лобне.