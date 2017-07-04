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4 июля 2017, 10:26 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Стало известно имя нового главного тренера сборной Южной Кореи

Новым главным тренером сборной Кореи стал Син Тхэ Ен.

Об этом сообщил официальный сайт корейской федерации футбола. Отмечается, что перед специалистом поставлена задача вывести национальную команду в финальную часть чемпионата мира — 2018 в России.

Ранее пост наставника сборной Южной Кореи покинул Ули Штилике. Немецкий специалист покинул пост после поражения своей команды в матче отборочного раунда к чемпионату мира 2018 года от команды Катара (2:3).

Син Тхэ Ен с 2014 года уже работал в тренерском штабе сборной Южной Кореи, а с февраля 2015 года возглавлял олимпийскую сборную страны.

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