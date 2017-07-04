Стало известно имя нового главного тренера сборной Южной Кореи

Об этом сообщил официальный сайт корейской федерации футбола. Отмечается, что перед специалистом поставлена задача вывести национальную команду в финальную часть чемпионата мира — 2018 в России.



Ранее пост наставника сборной Южной Кореи покинул Ули Штилике. Немецкий специалист покинул пост после поражения своей команды в матче отборочного раунда к чемпионату мира 2018 года от команды Катара (2:3).



Син Тхэ Ен с 2014 года уже работал в тренерском штабе сборной Южной Кореи, а с февраля 2015 года возглавлял олимпийскую сборную страны.