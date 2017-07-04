В сборной Катара объявили о назначении нового главного тренера
В сборной Катара, которая ведёт борьбу за попадание на чемпионат мира 2018 года в России, сменился главный тренер.
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Вместо Хорхе Фоссати, руководившего командой с сентября 2016 года, назначен Феликс Санчес. Об этом говорится на официальном сайте федерации футбола Катара.
Санчес хорошо знаком с катарским футболом, так как ранее занимал пост главного тренера молодёжной сборной этой страны. Первый официальный матч под его руководством Катар проведёт 31 августа с Сирией в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года. На какой срок рассчитан контракт, не сообщается.
Сборная Катара после восьми сыгранных матчей занимает в группе А азиатской зоны 5-е место.
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