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4 июля 2017, 9:59 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

В сборной Катара объявили о назначении нового главного тренера

В сборной Катара, которая ведёт борьбу за попадание на чемпионат мира 2018 года в России, сменился главный тренер.

В сборной Катара которая ведёт борьбу за попадание на чемпионат мира 2018 года в России сменился главный тренер. Увеличить
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Вместо Хорхе Фоссати, руководившего командой с сентября 2016 года, назначен Феликс Санчес. Об этом говорится на официальном сайте федерации футбола Катара.

Санчес хорошо знаком с катарским футболом, так как ранее занимал пост главного тренера молодёжной сборной этой страны. Первый официальный матч под его руководством Катар проведёт 31 августа с Сирией в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года. На какой срок рассчитан контракт, не сообщается.

Сборная Катара после восьми сыгранных матчей занимает в группе А азиатской зоны 5-е место.

Сборная Катара
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Вице-президент федерации: Кариока имеет шанс сыграть за сборную Бразилии на ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов, Олег Кошелев/. Бывший полузащитник московского «Спартака» Рафаэл Кариока имеет шансы выступить в составе сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни.
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