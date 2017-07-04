Центробанк выпускает монеты, посвященные Чемпионату мира-2018 по футболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На обороте серебряных монет расположена стилизованная траектория полета футбольного мяча, которая отделяет изображение игрока с мячом от фольклорного орнамента с достопримечательностями российских городов: Волгограда с монументом «Родина-мать» на первой монете, Нижнего Новгорода с Нижегородским кремлем на второй, Ростова-на-Дону с Мемориальной стелой на третьей и Самары с ракетой-носителем «Союз» на четвертой. Тираж каждой монеты — до 24 тысяч штук.

Оборот 25-рублевой монеты из недрагоценных металлов в обычном исполнении содержит рельефное изображение кубка Чемпионата мира по футболу FIFA. Тот же кубок, но выполненный в цвете, расположен на обороте монеты в специальном исполнении. Тираж монеты в обычном исполнении — 19,75 миллиона штук, в специальном исполнении — 250 тысяч штук.

Отмечается, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.