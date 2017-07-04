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4 июля 2017, 11:41 | Футбол: Чемпионат мира | РИА Новости

Центробанк выпускает монеты, посвященные Чемпионату мира-2018 по футболу

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Банк России во вторник, 4 июля, выпускает в обращение четыре памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля и памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях, посвященные проведению в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, сообщается на сайте регулятора.

МОСКВА 4 июл — РИА Новости. Банк России во вторник 4 июля выпускает в обращение четыре памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля и памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях посвященные проведению в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года сообщается на сайте регулятора. Увеличить
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На обороте серебряных монет расположена стилизованная траектория полета футбольного мяча, которая отделяет изображение игрока с мячом от фольклорного орнамента с достопримечательностями российских городов: Волгограда с монументом «Родина-мать» на первой монете, Нижнего Новгорода с Нижегородским кремлем на второй, Ростова-на-Дону с Мемориальной стелой на третьей и Самары с ракетой-носителем «Союз» на четвертой. Тираж каждой монеты — до 24 тысяч штук.

Оборот 25-рублевой монеты из недрагоценных металлов в обычном исполнении содержит рельефное изображение кубка Чемпионата мира по футболу FIFA. Тот же кубок, но выполненный в цвете, расположен на обороте монеты в специальном исполнении. Тираж монеты в обычном исполнении — 19,75 миллиона штук, в специальном исполнении — 250 тысяч штук.

© ЦБ РФ

Отмечается, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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