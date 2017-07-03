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3 июля 2017, 12:18 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Вице-президент федерации: Кариока имеет шанс сыграть за сборную Бразилии на ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов, Олег Кошелев/. Бывший полузащитник московского «Спартака» Рафаэл Кариока имеет шансы выступить в составе сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни.

Бывший футболист Спартака вызывался дважды на товарищеские матчи национальной команды но не смог сыграть в них <nobr>из-за </nobr>травмы. Увеличить
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28-летний Кариока, выступающий за бразильский «Атлетико Минейро», дважды вызывался в национальную сборную — в августе и в сентябре 2016 года.

«Кариока вызывался на товарищеские матчи, но не смог сыграть из-за травмы. Он один из игроков, за которыми мы наблюдаем, у него есть шанс сыграть на чемпионате мира», — сказал Сарни.

Бразилец выступал за «Спартак» с 2009 по 2014 год. В разных турнирах Кариока провел за «Спартак» 128 матчей и забил три мяча.

Сборная Бразилии в конце марта досрочно гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата мира.

Сборная Бразилии
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