Вице-президент федерации: Кариока имеет шанс сыграть за сборную Бразилии на ЧМ-2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов, Олег Кошелев/. Бывший полузащитник московского «Спартака» Рафаэл Кариока имеет шансы выступить в составе сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни.
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28-летний Кариока, выступающий за бразильский «Атлетико Минейро», дважды вызывался в национальную сборную — в августе и в сентябре 2016 года.
«Кариока вызывался на товарищеские матчи, но не смог сыграть
Бразилец выступал за «Спартак» с 2009 по 2014 год. В разных турнирах Кариока провел за «Спартак» 128 матчей и забил три мяча.
Сборная Бразилии в конце марта досрочно гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата мира.
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