Вице-президент федерации: Кариока имеет шанс сыграть за сборную Бразилии на ЧМ-2018

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28-летний Кариока, выступающий за бразильский «Атлетико Минейро», дважды вызывался в национальную сборную — в августе и в сентябре 2016 года.

«Кариока вызывался на товарищеские матчи, но не смог сыграть из-за травмы. Он один из игроков, за которыми мы наблюдаем, у него есть шанс сыграть на чемпионате мира», — сказал Сарни.

Бразилец выступал за «Спартак» с 2009 по 2014 год. В разных турнирах Кариока провел за «Спартак» 128 матчей и забил три мяча.

Сборная Бразилии в конце марта досрочно гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата мира.