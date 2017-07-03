Вице-президент Бразильской конфедерации футбола: Сорокин отлично впишется в совет ФИФА

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Одно место от Европы в совете ФИФА остается вакантным, Сорокин является единственным кандидатом на это место.

«Сорокин уже посещал заседания совета как координатор подготовки чемпионата мира 2018 года. Это значит, что он хорошо знает текущую ситуацию. Если честно, лично я с ним не общался, но от своих знакомых слышал только хорошие отзывы о нем. Уверен, что он отлично впишется в совет ФИФА», — сказал Сарни.

Утверждение кандидата на место представителя Европы в совете ФИФА на срок до 2021 года состоится 20 сентября в Женеве в ходе 13-го внеочередного конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).