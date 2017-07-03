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3 июля 2017, 11:16 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Кононенко: Сборная Черчесова отличается от команды Слуцкого мотивацией

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Сборная России по футболу под руководством главного тренера Станислава Черчесова отличается от команды Леонида Слуцкого более высокой мотивацией, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» космонавт, Герой России и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Олег Кононенко.

<em>С. -ПЕТЕРБУРГ 3 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Тарас <span class=error>Барабаш</span>. </em>Сборная России по футболу под руководством главного тренера Станислава <span class=error>Черчесова</span> отличается от команды Леонида <span class=error>Слуцкого</span> более высокой мотивацией заявил в интервью агентству Р-Спорт космонавт Герой России и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Олег <span class=error>Кононенко</span>. Увеличить
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Сборная России под руководством Слуцкого не вышла из группы на чемпионате Европы-2016, а национальная команда под руководством Черчесова не смогла пробиться в полуфинал на Кубке конфедераций, который завершился в воскресенье. При этом президент РФС Виталий Мутко заявил, что российская команда, выступавшая на Кубке конфедераций-2017, была лучшей сборной РФ по футболу за последние годы.

«Мое мнение — отличие (двух команд) в мотивации. Не знаю почему, но мне кажется, что надо любить свою страну и быть патриотом в хорошем, настоящем смысле этого слова. Например, мы, космонавты, патриоты своей страны. Поэтому у нас получается все», — сказал Кононенко.

«Патриот… Мы, космонавты, вкладываем такой смысл: несмотря ни на что, несмотря на некоторую, может быть, бытовую неустроенность, несмотря на то, что не всегда мы довольны своей зарплатой, при этом мы очень хорошо исполняем свои служебные обязанности», — добавил собеседник агентства.

На вопрос о том, мешают ли развитию российских футболистов высокие зарплаты, Кононенко ответил: «В этом именно суть проблемы».

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