Кононенко: Сборная Черчесова отличается от команды Слуцкого мотивацией
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июл —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Сборная России по футболу под руководством главного тренера Станислава Черчесова отличается от команды Леонида Слуцкого более высокой мотивацией, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» космонавт, Герой России и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Олег Кононенко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная России под руководством Слуцкого не вышла из группы на чемпионате Европы-2016, а национальная команда под руководством Черчесова не смогла пробиться в полуфинал на Кубке конфедераций, который завершился в воскресенье. При этом президент РФС Виталий Мутко заявил, что российская команда, выступавшая на Кубке конфедераций-2017, была лучшей сборной РФ по футболу за последние годы.
«Мое мнение — отличие (двух команд) в мотивации. Не знаю почему, но мне кажется, что надо любить свою страну и быть патриотом в хорошем, настоящем смысле этого слова. Например, мы, космонавты, патриоты своей страны. Поэтому у нас получается все», — сказал Кононенко.
«Патриот… Мы, космонавты, вкладываем такой смысл: несмотря ни на что, несмотря на некоторую, может быть, бытовую неустроенность, несмотря на то, что не всегда мы довольны своей зарплатой, при этом мы очень хорошо исполняем свои служебные обязанности», — добавил собеседник агентства.
На вопрос о том, мешают ли развитию российских футболистов высокие зарплаты, Кононенко ответил: «В этом именно суть проблемы».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter