Кононенко: Сборная Черчесова отличается от команды Слуцкого мотивацией

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Сборная России под руководством Слуцкого не вышла из группы на чемпионате Европы-2016, а национальная команда под руководством Черчесова не смогла пробиться в полуфинал на Кубке конфедераций, который завершился в воскресенье. При этом президент РФС Виталий Мутко заявил, что российская команда, выступавшая на Кубке конфедераций-2017, была лучшей сборной РФ по футболу за последние годы.

«Мое мнение — отличие (двух команд) в мотивации. Не знаю почему, но мне кажется, что надо любить свою страну и быть патриотом в хорошем, настоящем смысле этого слова. Например, мы, космонавты, патриоты своей страны. Поэтому у нас получается все», — сказал Кононенко.

«Патриот… Мы, космонавты, вкладываем такой смысл: несмотря ни на что, несмотря на некоторую, может быть, бытовую неустроенность, несмотря на то, что не всегда мы довольны своей зарплатой, при этом мы очень хорошо исполняем свои служебные обязанности», — добавил собеседник агентства.

На вопрос о том, мешают ли развитию российских футболистов высокие зарплаты, Кононенко ответил: «В этом именно суть проблемы».