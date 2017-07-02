Халк: Санкт-Петербург сможет хорошо принять сборную Бразилии на чемпионате мира
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург в случае, если в качестве тренировочной базы на время чемпионата мира будет выбран сборной Бразилии по футболу, сможет хорошо принять гостей. Такое мнение журналистам высказал бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Халк.
Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год, став чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Сейчас 30-летний бразилец выступает в чемпионате Китая.
«Еще целый год впереди, так что вполне возможно, что я попаду в сборную и буду играть на чемпионате мира. В команде еще есть места, так что посмотрим. Если сборная выберет тренировочную базу в
В воскресенье в финальном матче Кубка конфедераций определится победитель турнира, в решающей игре встретятся сборные Чили и Германии.
Чемпионат мира пройдет в Москве,
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