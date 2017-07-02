Халк: Санкт-Петербург сможет хорошо принять сборную Бразилии на чемпионате мира

Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год, став чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Сейчас 30-летний бразилец выступает в чемпионате Китая.

«Еще целый год впереди, так что вполне возможно, что я попаду в сборную и буду играть на чемпионате мира. В команде еще есть места, так что посмотрим. Если сборная выберет тренировочную базу в Санкт-Петербурге, это будет замечательно, здесь есть прекрасный тренировочный центр и все, чтобы хорошо принять бразильскую команду», — сказал Халк.

В воскресенье в финальном матче Кубка конфедераций определится победитель турнира, в решающей игре встретятся сборные Чили и Германии.