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2 июля 2017, 20:22 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Халк: Санкт-Петербург сможет хорошо принять сборную Бразилии на чемпионате мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург в случае, если в качестве тренировочной базы на время чемпионата мира будет выбран сборной Бразилии по футболу, сможет хорошо принять гостей. Такое мнение журналистам высказал бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Халк.

Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год, став чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Сейчас 30-летний бразилец выступает в чемпионате Китая.

«Еще целый год впереди, так что вполне возможно, что я попаду в сборную и буду играть на чемпионате мира. В команде еще есть места, так что посмотрим. Если сборная выберет тренировочную базу в Санкт-Петербурге, это будет замечательно, здесь есть прекрасный тренировочный центр и все, чтобы хорошо принять бразильскую команду», — сказал Халк.

В воскресенье в финальном матче Кубка конфедераций определится победитель турнира, в решающей игре встретятся сборные Чили и Германии.

Чемпионат мира пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Самаре и Нижнем Новгороде с 14 июня по 15 июля следующего года.

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Халк уверен, что российские болельщики с теплотой примут гостей чемпионата мира по футболу

Халк уверен, что российские болельщики с теплотой примут гостей чемпионата мира по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Российские фанаты с теплотой примут гостей мирового первенства 2018 года. Такое мнение журналистам высказал бывший футболист санкт- петербургского «Зенита» Халк.
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