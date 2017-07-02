Халк уверен, что российские болельщики с теплотой примут гостей чемпионата мира по футболу
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Российские фанаты с теплотой примут гостей мирового первенства 2018 года. Такое мнение журналистам высказал бывший футболист санкт- петербургского «Зенита» Халк.
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Нападающий играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год, став чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Сейчас 30-летний бразилец выступает в чемпионате Китая.
«В последний год, когда я здесь играл, я не встречал проявлений расизма вообще. Ситуация и отношение очень сильно изменились. На этом турнире ничего такого не было, я абсолютно уверен, что на чемпионате мира в следующем году российские болельщики с теплотой примут всех, кто приедет в гости», — уверен Халк.
В воскресенье в финальном матче Кубка конфедераций определится победитель турнира, в решающей игре встретятся сборные Чили и Германии.
Чемпионат мира пройдет в Москве,
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