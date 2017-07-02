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2 июля 2017, 19:59 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Халк уверен, что российские болельщики с теплотой примут гостей чемпионата мира по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Российские фанаты с теплотой примут гостей мирового первенства 2018 года. Такое мнение журналистам высказал бывший футболист санкт- петербургского «Зенита» Халк.

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Нападающий играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год, став чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Сейчас 30-летний бразилец выступает в чемпионате Китая.

«В последний год, когда я здесь играл, я не встречал проявлений расизма вообще. Ситуация и отношение очень сильно изменились. На этом турнире ничего такого не было, я абсолютно уверен, что на чемпионате мира в следующем году российские болельщики с теплотой примут всех, кто приедет в гости», — уверен Халк.

В воскресенье в финальном матче Кубка конфедераций определится победитель турнира, в решающей игре встретятся сборные Чили и Германии.

Чемпионат мира пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Самаре и Нижнем Новгороде с 14 июня по 15 июля следующего года.

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Новости Чемпионата мира

Халк: Санкт-Петербург сможет хорошо принять сборную Бразилии на чемпионате мира

Халк: Санкт-Петербург сможет хорошо принять сборную Бразилии на чемпионате мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург в случае, если в качестве тренировочной базы на время чемпионата мира будет выбран сборной Бразилии по футболу, сможет хорошо принять гостей. Такое мнение журналистам высказал бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Халк.
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