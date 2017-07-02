Исинбаева: Волгоград хочет поразить гостей чемпионата мира по футболу 2018 года

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Волгоград летом 2018 года примет четыре матча группового этапа чемпионата мира, который впервые в истории состоится в России.

«Для меня очень важно быть послом чемпионата мира и особенно представлять мой родной город Волгоград. Мы очень серьезно готовимся к чемпионату мира и очень надеемся, что наш город будет интересен для болельщиков. Мы ждем всех в Волгограде! Наш стадион поразит болельщиков, он уникальный и очень красивый, напоминает мне “Птичье гнездо” в Пекине», — сказала Исинбаева журналистам.

«Подготовка идет полным ходом, стадион строится согласно всем графикам. Дороги у нас ремонтируются. Мы очень тщательно продумываем все зоны для фанатов и гостей. Строятся гостиницы, уже построена одна новая часть аэропорта, вторая достраивается. Мы в предвкушении того, как преобразится наш город к чемпионату мира, и хотим поразить всех гостей, которые приедут к нам», — подчеркнула знаменитая легкоатлетка.

По словам Исинбаевой, она будет поддерживать всех участников чемпионата мира. «Конечно, мы, прежде всего, будем болеть за сборную России. Но я буду болеть за все команды, потому что мы будем принимать чемпионат мира. И я буду рада, если победит сильнейший. Думаю, борьба за победу будет между португальцами, немцами и чилийцами», — полагает олимпийская чемпионка.

«Хочется увидеть в Волгограде помимо бразильцев Португалию, конечно, Аргентину… И Германию тоже хочется увидеть. Но мы будем рады любой команде, которая к нам приедет, будем тепло их поддерживать и встречать. Футбол в Волгограде у нас любят», — отметила Исинбаева.